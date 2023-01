Guillermo Barros Schelotto asumió la dirección técnica de Los Angeles Galaxy a inicios de año. | Fuente: Prensa Los Angeles Galaxy

Guillermo Barros Schelotto destacó la importancia de conocer el presente de los futbolistas de la Selección Peruana. En rueda de prensa, el estratega de Los Angeles Galaxy no descartó incorporar a un jugador del cuadro blanquirrojo más adelante. Y al ser consultado específicamente por Yoshimar Yotún, el argentino evitó extenderse al respecto.

"Es importante saber la actualidad de los seleccionados peruanos, considerando que han evolucionado muchísimo y jugado el Mundial después de muchos años. Tienen nombres que están en Europa y son importantes. Me gustaría contar con uno de ellos, pero ya estamos en medio del torneo y no tenemos esa posibilidad de contratar. ¿Yoshimar Yotún? No me gusta hablar de nombres específicos", dijo.

Por otro lado, Guillermo Barros Schelotto dio detalles de la charla que tuvo su comando técnico con el de la Selección Peruana. Además de indicar que le tiene cierto aprecio a Ricardo Gareca pese a no haber jugado con él, resaltó la relación con Nolberto Solano que construyó desde Boca Juniors.

"El encuentro con Gareca fue muy bueno, teniendo en cuenta que lo conozco desde hace años en el fútbol argentino. No hemos jugado juntos, pero sí hemos tenido una buena relación como colegas. Con 'Ñol' sí he jugado y lo conozco por nuestro paso en Boca. Fui a saludarlos para hablar de fútbol y jugadores", sentenció.

