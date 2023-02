Gianluca Lapadula. | Fuente: Benevento - AFP

Gianluca Lapadula se encuentra tramitando su DNI y no se descarta que sea convocado a la Selección Peruana para los partidos ante Chile y Argentina luego que se informó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría enviado una carta de reserva de convocatoria al Benevento por el delantero de 30 años.

La posibilidad que el jugador nacido en Italia y de ascendencia peruana juegue en la tercera y cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas ha generado expectativa no solamente en Perú, dado que la prensa chilena ya hizo eco sobre la posible novedad que presentaría Ricardo Gareca en su plantel.

Para conocer cómo se vive en Chile la previa del ‘Clásico del Pacífico’, RPP Noticias conversó con el experimentado periodista Mauricio Smith de CDF (Canal del fútbol chileno), que nos contó cómo llega la ‘Roja’ para su enfrentamiento contra la Selección Peruana, que irá a Santiago el próximo 13 de noviembre, en búsqueda de un buen resultado ante su clásico rival.

¿Cuál es el balance de la Selección de Chile en la primera fecha doble de las Eliminatorias?

Creo que en general el medio chileno quedó con gusto a poco… De cuatro puntos (incluso seis si se piensa que a Chile le pudieron dar el penal contra Uruguay) se pasó a uno. Uruguay ganó sobre el final y Colombia empató también las postrimerías del partido. Decepción sería el concepto para graficar lo que fue la primera fecha doble, ya sea por cómo se perdieron los puntos, sino que también por las flaquezas que mostró el equipo sobretodo en el segundo tiempo contra Colombia. Lo que más se le reprochó al equipo de Rueda contra Colombia es que se le perdió la pelota y que se echó muy atrás dejándole la iniciativa al rival.

Claudio Bravo y Gary Medel. | Fuente: AFP

¿Cuán importante será el retorno de Bravo, Islas, Medel y Pulgar para el partido ante Perú?

A Chile hoy no le sobra nada independientemente de las vueltas importantes que tiene. Perú ha complicado mucho últimamente a la ‘Roja’. Será un duelo apretado imagino y además con el handicap de no tener público. Creo que Chile particularmente contra Perú, se hace fuerte con su hinchada. Venezuela parece más una incógnita. Habrá que ver cómo resiste.

¿Perú necesita a Gianluca Lapadula para conseguir un buen resultado en Chile?

La convocatoria parece una novedad relevante.... Es raro ver a un europeo nacionalizado no sólo en Perú sino que en cualquier equipo sudamericano. La verdad es que acá en Chile no hay mayor conocimiento de él y de su juego en Italia. Perú es mucho más fuerte que hace 5 o 10 años, no solamente por el orden y la impronta que le ha dado Gareca, sino que también por la experiencia recogida durante estos años. Perú se ha codeado con Francia en un Mundial, por ejemplo y ha jugado una final de Copa América.

Gianluca Lapadula goleador de Benevento. | Fuente: AFP

¿Cuál es el punto fuerte de la Selección Peruana?

Creo que más allá de las ausencias importantes, Chile debe enfocarse en quitarle la pelota a los peruanos en el medio y volver a la presión permanente que hacía el equipo durante años anteriores. Renato Tapia es un jugador interesante. Ruidíaz es muy conocido acá en Chile por su paso por la ‘U’ de Chile. Igual caso con Cueva... Además de Carrillo, creo que Perú se ha hecho fuerte en lo colectivo. Ese es un punto alto del la bicolor. Antes Perú era más individualidades, ahora se nota que hay un trabajo serio de fondo.

¿Chile toma como una revancha este partido tras el 0-3 en contra de la Copa América?

Siempre el partido con Perú para los hinchas chilemos son especiales porque se vive como un clásico y se vive como una 'pica' bien entendida. Es un partido muy de folclore... Ganarle a Perú siempre ha sido muy especial y sobre todo con el 3-0 de Brasil. No sé si será una revancha, pero el medio siempre piensa que Chile debe ganarle a Perú. A (Reinaldo) Rueda no le perdonarían que Chile no le gane a Perú. La gente considera que los tres puntos deben quedarse en casa. Por eso Rueda no quedaría bien parado independientemente al partido ante Venezuela.

Tras la polémica con Julio Bascuñán, ¿qué opinión sobre el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, que dirigirá el partido en Santiago?

Bascuñán dirigió un partido de la Primera B de Chile, no sé si será por castigo o por otra razón, pero al menos llama la atención. Lo del juez uruguayo es una incógnita porque es un debutante. Esperemos que el resultado no pase por la actuación ni por el descriterio que a veces de aplica en el VAR.

el dato: gianluca lapadula ya cuenta con partida de nacimiento como ciudadano peruano y está a la espera de recibir su DNI y pasaporte.

André Carrillo lleva tres goles con Perú en Eliminatorias. | Fuente: AFP

