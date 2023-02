Giancaluca Lapadula y Paolo Guerrero aún no juegan juntos en la blanquirroja. | Fuente: Selección Peruana/Difusión

El algún momento de las Eliminatorias Qatar 2022 en Conmebol, está previsto que Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero jueguen juntos en la Selección Peruana. Hasta el momento esto no ha ocurrido debido a la lesión del 'Depredador' que no le permitió cerrar el año 2020 de buena manera.

Este martes el delantero Gianluca Lapadula, quien milita actualmente en el Benevento, de la Serie A, conversó con Fútbol como cancha de RPP y en el diálogo reveló que sigue la trayectoria profesional de Paolo Guerrero. Espera tenerlo pronto como compañero en la Selección Peruana.

"Paolo es un gran delantero. Nunca tuve la oportunidad de poder hablar con él, pero espero poder hacerlo pronto. Siempre me gustó su manera de jugar al fútbol. Siempre lo he seguido. También a Juan Vargas cuando jugaba en la Fiorentina, a Jefferson Farfán cuando estaba en el PSV, a Claudio Pizarro cuando estaba en el Bayern Munich. Me encantaba su manera de jugar en el aire y su definición", sostuvo Lapadula.

Lapadula espera estar al lado de Paolo

Lapadula ya tiene dos partidos al mando de Ricardo Gareca | Fuente: FPF

Además, el también exatacante del Lecce en el Calcio fue consultado en relación al uso del dorsal '9' en la bicolor. Ya usó ese número, pero no tiene problemas en dárselo al 'Depredador' cuando este regrese a la convocatoria en el equipo que dirige Ricardo Gareca.

"Ese es su número. A mí no me interesa eso. Yo espero ayudar a una selección que está ya muy fuerte. Yo siempre he jugado con el ‘9’, también el ‘10’. El ‘13’ cuando era pequeño. No es importante. Puedo jugar con cualquier número y lo más importante es ganar", añadió el italoperuano.

Hay que tener en cuenta que Gianluca Lapadula viene de anotar un gol en el empate 2-2 del Benevento ante Torino en último fin de semana. Su debut oficial con la Selección Peruana fue en la derrota 2-0 a manos de Chile en la ciudad de Santiago.

Te sugerimos leer