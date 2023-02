Gianluca Lapadula. | Fuente: AFP

El estadístico español Mister Chip también opinó sobre Gianluca Lapadula que está cerca de obtener la documentación oficial para poder ser convocado a la Selección Peruana. El delantero del Benevento de la Serie A podría ser llamado para enfrentar a Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Polémicas al margen y centrándonos única y exclusivamente en el aspecto deportivo, Lapadula sería un jugador extraordinario, de hecho por eso lo llamó Gareca hace cuatro años pensando en el Mundial de Rusia porque Perú tiene problemas arriba. Su único delantero goleador de referencia en los últimos años, Paolo Guerrero, está ahora mismo lesionado y va a tardar algunos meses en volver a los terrenos de juego. Ahora en los primeros partidos de eliminatorias, Perú se ha apoyado en los goles de André Carrillo, un jugador que no es delantero sino extremo, que además está jugando en una liga de segundo nivel como la Saudí y para cubrir esa baja de Guerrero, Lapadula sería un recambio fantástico. Estamos hablando de un futbolista que ha marcado muchísimos goles en la Serie B como la Serie A, en la que ya se acerca a los 100 partidos y los 30 goles. En la Serie B tuvo una temporada extraordinaria que fue cuando lo llamó la selección italiana. Con el Pescara marcó 27 goles y ahora en Serie A, tanto en el Milan, como Lecce, Genoa y Benevento no llega a esas cifras anotadoras pero está haciendo goles. La temporada pasada en el Lecce marcó 11 goles en 20 partidos y es un delantero de nivel que le puede venir muy bien a Perú”, indicó.

Además, Mister Chip recordó cuando Lapadula decidió jugar por la Selección de Italia en el amistoso ante San Marino en 2016.

“Lapadula intentó jugar con la selección italiana. Él es italiano, nació en Turín y los lazos que tiene con Perú son a través de su madre pero no sé si es que ha estado alguna vez en Perú. Fue convocado a la selección italiana, jugó con ellos un amistoso en el 2016 con la selección B con la que anotó tres goles a San Marino y por aquella época Gareca lo llamó para saber si quería jugar con Perú y en aquel momento se negó. Era un jugador que estaba marcando muchísimos goles en la Serie B, yo creo que se veía con opciones de jugar con Italia y le dijo a Gareca que de momento prefería quedarse haciendo goles con su equipo de la Serie B y que no quería ir con la selección peruana”, indicó el embajador de Betfair.

Finalmente, el también periodista se mostró en desacuerdo que un futbolista juegue por dos selecciones.

“Para el fútbol de selecciones siempre digo lo mismo: creo que un jugador tiene que jugar con el país en el que se sienta a gusto. En el país con el que ha nacido o si no ha nacido allí, que demuestre un sentimiento hacia esa selección y no me parece que sea el caso de Lapadula por todos los antecedentes que hay. Ahora quiere jugar con Perú porque ya no está haciendo tantos goles en Serie A, las llamadas de la selección italiana parecen muy lejanas y habrá pensado en que para ir al Mundial de Qatar en una selección emergente como Perú que ya estuvo en el último Mundial es una buena opción. Esto no es el fútbol de clubes, allí tienes a Neymar que hoy juega en el PSG, mañana en el Barcelona y pasado mañana en otro sitio. El fútbol de selecciones tiene que ser otra cosa y es así como lo veo. Aunque sea legal, porque por su madre tiene las posibilidades de jugar por Perú, este tipo de cosas no me gustan y no me parecen que sean propias del fútbol de selecciones”, culminó.

RPP noticias pudo conocer que Lapadula se comunicó con el entrenador Ricardo Gareca paar informarle que desea ser convocado a la Selección Peruana.

