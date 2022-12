Gianluca Lapadula en Lima. | Fuente: RPP Noticias

Los seleccionados siguen llegando a Lima de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador. Gianluca Lapadula arribó este jueves para integrarse a la Selección Peruana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Gianluca Lapadula se robó la atención en el aeropuerto Jorge Chávez y se refirió sobre su próxima experiencia en la bicolor. "Vengo feliz y agradecido por todo el cariño. Podemos ganar los dos partidos", señaló.

Sobre la presión de marcar goles con la Selección Peruana, el delantero de Benevento de Italia, sostuvo: "Es mejor tener responsabilidad que no tenerla. Los delanteros siempre queremos meter goles. Trabajo para estar de la mejor manera", aseguró.

Lapadula reconoció que no tiene experiencia en alusión al compromiso ante Ecuador en Quito. "No tengo experiencia jugando en la altura, pero un amigo colombiano del equipo me estaba contando cómo es", precisó.

El delantero de 31 años, que lamentó la lesión de Jefferson Farfán, se perfila como posible titular para el enfrentamiento ante el combinado 'cafetero', debido que Paolo Guererro recién está regresando a las canchas al recuperarse de uan lesión.

Perú recibirá a Colombia el 3 de junio en Lima, mientras el día 8 visitará a Ecuador en el Atahualpa de Quito.

el dato: lapadula ha jugado 120 minutos de juego con la Selección Peruana ante Chile y Argentina.

