Johan Fano. | Fuente: Instagram

El exdelantero de la Selección Peruana, Johan Fano, reiteró que es uno de los prinicipales destractores de Gianluca Lapadula, que este viernes fue convocado por Ricardo Gareca para los partidos ante Chile y Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas.

Fano , que en 2016 se opuso a la convocatoria del delantero del Benevento de la Serie A, sostuvo que "sigo manteniendo mi punto de vista y no lo voy a cambiar para mi el tren solo pasa una vez y la camiseta de la Selección es sagrada. El único responsable de tomar la decisión es Ricardo. Él sabra si lo necesita y cuando lo necesita".

"Como futbolista no he tenido la oportunidad de poder verlo. No lo he visto Y no puedo dar una opinión de su desenvolvimiento en el campo de juego", agregó en entrevista en el programa Sport & Food de UCI TV.

Fano dijo que es criticado en las redes sociales por no estar de acuerdo al llamado de Lapadula. "Yo puedo tener mi opinión y 35 millones de personas pueden estar en contra mía como escuché en redes", dijo.

En otro momento, el exjugador de Universitario de Deportes lamentó la no convocatoria de Jefferson Farfán por lesión. "Pierde mucho porque Farfán se ha gando un nombre y se ha gando un prestigio. No por lo que ha hecho en los últimos años, sino en toda su carrera. Su presencia va a marcar una diferencia a favor de la Selección y no tenerlo ni en la banca por la lesión es un punto negativo", finalizó.

Te sugerimos leer