Gianluca Lapadula con la bandera peruana tras registrarse como peruano. | Fuente: RPP Noticias

Gianluca Lapadula fue una de las grandes novedades de la convocatoria del técnico de la Selección Peruana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. El delantero italo-peruano no se había expresado tras su llamado, pero esta sábado lo hizo a través de sus redes sociales.

El delantero del Benevento de la Serie A compartió en su historia de Instagram la lista de convocados para los partidos contra Chile y Argentina, del próximo 13 y 17 de noviembre.

Los principales referentes de la Selección Peruana como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán le han dado la bienvenida a la bicolor.

El primero en pronunciarse fue el 'Depredador'. "Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl, así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja", dijo Guerrero a canal N.

A su turno, Jefferson Farfán comentó en Movistar Deportes: "Es un jugador que está bien en su club y que está marcando goles. Mientras vengan jugadores a aportar a la Selección, bienvenido sea y obviamente a apoyarlo...".

