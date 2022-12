Gabriel Costa: 'Estoy preparado si me convocan, una estadística decía que en altura me fue bien' | Fuente: FPF

La tercera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ya se asoman y uno de los nombres posibles para ser convocado es el de Gabriel Costa, atacante que actualmente milita en Colo Colo de Chile.

Al respecto, el ex Sporting Cristal se refirió a su actual lesión y a a posibilidad de recibir el llamado por parte de Ricardo Gareca para los partidos ante Bolivia y Venezuela.

"Uno nunca sabe qué tiempo lleva la lesión. Yo me estoy recuperando. Me estoy preparando para empezar bien la pretemporada de Colo Colo. La decisión la tomará Ricardo (Gareca), que es el técnico de la Selección. Si se da, bien. Yo estoy preparado por si me llama en algún momento", indicó en diálogo con El Comercio.

Asimismo, agregó que mantiene comunicación con parte del comando técnico de la 'blanquirroja': "Siempre estoy en contacto con Néstor Bonillo. Se preocupan por los jugadores que tienen y por las oportunidades que les pueden dar en la Selección. Se enteró que me había lesionado. Estoy agradecido por ese compromiso que tienen hacia los jugadores. Es admirable".

Por otro lado, habló de las chances que tendría que jugar ante Bolivia en La Paz gracias a sus características físicas: "Me hicieron una estadística que decía que en altura me fue bien. Hice gol en Cusco y en lugares pesados. Hace poco me tocó jugar en Bolivia. Entré en el segundo tiempo en Copa Libertadores. Estoy preparado y con la mentalidad para jugar esos partidos".

Te sugerimos leer