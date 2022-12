La FPF buscará que Perú albergue el Mundial Sub 20 que se desarrollará en 2021. | Fuente: Andina/FPF

Perú puede albergar otro evento deportivo de talla mundial después de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por medio de las redes sociales, la FPF (Federación Peruana de Fútbol) informó que una delegación de trabajadores partirá hacia la sede de la FIFA en Suiza para presentar a nuestro país como candidato a ser sede para el Mundial Sub 20 del año 2021.

En la publicación donde dan a conocer este hecho, la FPF deja en claro que ya han conversado con las autoridades locales sobre este asunto e incluso cuentan con el apoyo de Martín Vizcarra dentro de sus facultades correspondientes para realizar este Mundial Sub 20. Lo más probable es que, dentro de los próximos días, comiencen a salir novedades de este tema.

No obstante, esta no es la primera vez que la FPF postula a Perú para ser la sede de una competición importante de fútbol. El ente presidido por Agustín Lozano, anteriormente, le dio a nuestro país la posibilidad de albergar el Mundial Sub 17 del 2019 y también la final de la Copa Sudamericana del presente año. Sin embargo, estos eventos se terminarán realizando en Brasil y Paraguay respectivamente luego de que no se hayan podido cumplir con los requerimientos solicitados por FIFA.

