Fernando Pacheco con la Selección Peruana en el Preolímpico 2020 | Fuente: Prensa FPF

Fernando Pacheco es de los jugadores que ha pasado por todas las categorías de la Selección Peruana, iniciando desde el equipo Sub 15, que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014, hasta el plantel Sub 23 que participó en el Preolímpico de Colombia en el pasado enero.

Fue ahí donde el exdelantero de Sporting Cristal logró destacar como uno de los elementos más importantes de Perú, a pesar no se logró la clasificación a la siguiente ronda. Por ese recorrido, Pacheco considera ver cercana su convocatoria a la Selección Absoluta de Ricardo Gareca.

“Hablo con gente de la Federación, siempre me preguntan cómo estoy. Por lo que hice en la Sub 23 y lo hecho en mi club, siento que la oportunidad va a llegar en cualquier momento, no sé ahora o más adelante”, mencionó en entrevista con Radio Capital.

“Yo creo que si las clasificatorias hubieran empezado en marzo sí podía tener una oportunidad de ser convocado”, agregó.

Tras cuatro temporadas en el primer equipo de Sporting Cristal, incluyendo dos títulos nacionales, Fernando Pacheco fichó por Fluminense de Brasil, donde ha ya estado presente en ocho partidos.

“En Fluminense ves a los más experimentados riéndose con los más juveniles. Siento que ese tipo de cosas hacen que el jugador brasileño tome más cancha a una edad corta y tenga más confianza. En Perú tuve buenos compañeros, pero tengo amigos que no la pasaron tan bien", afirmó el atacante nacional.

