Ricardo Gareca en exclusiva con RPP Noticias | Fuente: Selección Peruana

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca brindó una entrevista en exclusiva a Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Repasa en esta nota todo lo que dijo el 'Tigre' en la previa del arranque de las Eliminatorias.

¿Cómo está Ricardo Gareca?

Estoy muy metido. Ni bien comenzó el año, ya planificando. Es un año de competencia oficial. (Estoy) Planificando permanentemente con los muchachos todo lo que tenga que ver con la Selección Nacional.

¿Qué diferencia encuentra en relación al inicio de las pasadas Eliminatorias?

Estoy con las mismas ganas. Estamos totalmente enfocados. Más experiencia, por supuesto. Hemos transitado por muchas experiencias en estos cinco años que llevamos al frente de la Selección, pero (tengo) las mismas ganas, el mismo deseo de que comience todo. A veces las esperas son muy largas en estos lapsos, pero siempre con esa ilusión permanente de que las cosas vayan bien.

¿La mayor preocupación es la de Christian Cueva?

Realmente, si tengo que contestar con la realidad, no tenemos preocupación. Es un gran momento del fútbol peruano, por lo menos en el aspecto del análisis que hacemos. Si retrocedemos hasta el año 2011, Perú ya se sitúa en los podios permanentes de la Copa América. Ha llegado hasta últimas instancias, ha logrado una clasificación al Mundial. me parece que eso es muy importante para el fútbol peruano porque son acontecimientos que uno tiene que considerar, independientemente de la actualidad de un jugador u otro. Eso nos permite mirar con optimismo todo.

¿Qué le parece el inicio de las Eliminatorias?

Independientemente de cualquiera que fuera el rival, creo que son bien complicadas las Elimiantorias. Tarde o temprano, uno, para lograr los objetivos, tiene que enfrentarse con todos. A mí particularmente me encanta. Omito a Paraguay y Chile porque es de visitante, pero, para toda la gente, que tengamos de local en el inicio de las Eliminatorias a Argentina y Brasil me parece algo muy importnte, emocionante. La expectativa y todo lo que se va a generar me parece que es muy bueno para todos. Va a mantener al hincha, al periodismo y a nosotros muy enfocados en los detalles de la Eliminatoria. Es emocionante, muy lindo,.

El promedio de edad preocupa. Nuestros referentes están más cerca de las cuatro décadas que de las tres, ¿no?

En algunos casos, puede ser, pero yo creo que no debería ser una preocupación. Más bien, en el caso puntual de Paolo y Jefferson, demuestran que están bien. Son muy profesionales, muy dedicados, y, en ese aspecto, no debería haber ningún problema. Raúl (Ruidíaz) está muy bien también. Están de los 30 años para arriba, pero muy enfocados. Nosotros lo vemos con mucho optimismo. Después, están las apariciones que puedan llegar a haber de algunos muchachos. A lo largo de estos años pueden haber apariciones que nos den más tranquilidad. En las demás posiciones estamos bien balanceados. Por lo menos no es una procupación para nosotros.

La mejor noticia, imaginamos, es la vuelta a tener actividad con la pelota de Yoshimar Yotún. ¿Llega Yotún? ¿Farfán?

Jefferson, conociéndolo, creemos que sí. Después, no sé si será convocado, ese es otro tema. Siempre hemos dicho que no hay alguien que tenga asegurada la convocatoria. Tenemos que ver toda la situación. Creemos que Jefferson, conociéndolo, va a hacer todo lo posible por llegar de la mejor manera. Hay muchachos que no han tenido mucha competencia, pero se mantienen, están entrenando en forma natural, la preparación es la indicada, el cuidado, el peso, entonces son jugadores que tienen rendimiento en la Selección y los tenemos muy en cuenta.

¿Le preocupan los futbolistas de la MLS, que no tienen actividad oficial desde que terminó el torneo?

Ellos están haciendo partidos de pretemporada aparte. El aspecto futbolístico a lo mejor lo empiezan a agarrar todavía con partidos, pero de acá a las Eliminatorias van a jugar un par de partidos, entonces eso no es una preocupación. No estamos preocupados. Hoy por hoy, para resumir, no tengo ninguna preocupación desde lo futbolístico. Estaban rondando rumores respecto al escenario donde pueda jugar y eso quizá pueda llegar a ser una preocupación.

¿Sí le preocuparía, entonces, no jugar en el Estadio Nacional?

Preocupaciones en el aspeto futbolístico no hay, pero sí puede ser con esta serie de inconvenientes con el Estadio Nacional. Eso sí pasaría a ser una preocupación porque consideramos que el Nacional es la casa de la Selección, es lo que representa la historia del fútbol peruano, un estadio que es el escenario que elegimos como continuidad de la historia de la Selección. Ojalá y me gustaria creer que no tendremos problema para el inicio de las Eliminatorias.

¿No se imagina jugando en otro estadio? En el Monumental, por ejemplo...

Estamos abiertos a todo. Ya en Eliminatorias hemos jugado en otro estadio, en el Monumental, pero siempre, pensando dentro de lo que es una normalidad, deseamos y creemos que el Estadio Nacional representa la historia del fútbol peruano. Lo vemos como algo simbólico y como un deseo muy personal nuestro de poder seguir jugando en el Nacional.

Sin Cueva o con Cueva con poca actividad se habla mucho de la volante Yotún-Aquino-Tapia. ¿Le gusta esa volante, ese tridente de contención?

Nosotros estamos abiertos a todo. No hay algo fijo. Puede haber continuidad en la medida que veamos rendimiento y resultado. Uno puede tener el rendimiento, pero no el resultado, o viceversa. Es un todo que lleva a que un equipo cada vez esé más sólido y vaya por el buen camino. Creemos que ambas partes se tienen que fusionar, tienen que complementarse. Estamos totlmente convencidos de que hay que ganar. Se emplee el sistema que emplee, no debe repercutir en lo que esencialmente tenemos como Selección: la mentalidad de ganar en cualquier escenario. Si por protegernos, se impide al equipo la opción de ganar, entramos en problemas.

Uno puede jugar con los jugadores que ponga en campo de juego, esto no invalida que uno juegue con tres volantes de cotención, pero con desdoblamiento importante en ataque. En la medida que veamos que esos jugadores tienen conocimiento cuando se trata de pisar un área, de ubicación, de definición, de lo que se necesita para ganar un partido, estamos muy abiertos a modificar lo que se tenga que modificar en pos de que la Selección pueda ganar.

¿Piensa que la Copa América de medio año se pueda usar para ampliar el universo? Se lo digo por los tres nombres que han surgido y juegan en Europa: Percy Prado, Jean Pierre Rhyner y Gianluca Lapadula.

La Eliminatoria, en el arranque, no es el escenario ideal para probar. Tiene que ser algo muy que te deslumbre o un acontecimiento muy especial, de un joven que tenga actuación muy destacada y sobresalga demasiado, porque es necesario tener conocimiento de lo que se tratan las Eliminatorias y el grupo, debe ser un conjunto de muchachos que ya se conozcan en todo aspecto. Se va a pensar en aquellos muchachos que ya han tenido participación en la Selección. Puede ser convocado un jugador que hace tiempo no es convocado. Mientras tengamos conocimiento y nos conozca a nosotros, no hay inconveniente. Hablamos de jugadores que nunca han sido convocados y la gente tenga expectativa, tendría que ser un caso excepcional. No estoy cerrado a nada, pero lo veo poco viable. Sí pueden tener mayores posbilidades en una Copa América, donde uno tiene posibilidad de estar 20 días, convivir, darle tiempo de conocer a un grupo, una manera de tabajar, se le va a facilitar a ese jugador ese tipo de escenario, de competencia.

Respecto a los muchachos citados, es bueno que tengan una información importante: el jugador puede ser ciudadano peruano, pero no estar habilitado por la FIFA. Debe estar habilitado por la FIFA. Puede ser que sean ciudadanoss peruanos y estén con posibilidades de ser convocados, pero si la FIFA no lo habillta, es imposible. Es una información no menor. Primero, que el jugador tenga el interés de ser peruano y eso corre por cuenta de ellos. Nosotros podemos facilitar algunas cosas, pero, al margen de eso, tiene que estar habilitado, tiene que ser elegible y eso solo te lo da la FIFA. Un ejemplo, el chico Cabrera, por el que nos dieorn los puntos, era boliviano, pero no estaba habilitado por la FIFA. Rhyner, por ejemplo, es peruano, pero no está habilitado. De nada sirve dar vuelta a la misma información porque hay muchos requisitos que hay que tener en cuenta para que sea convocable. Eso me lo transmitirá la gerencia deportiva.

En todo caso, ¿esperan el interés de Gianluca Lapadula?

Claro. Y también acuérdense que hubo un interés nuestro. Lo fuimos a ver personalmente y hubo respuesta de él, que se iba a comunicar. Después nos dijo que quería jugar para la Selección italiana. Ahí se cortó todo, pero no porque nosotros no querramos. Lo vemos con buen ojo si hay un interés, pero estamos imposibilidados de tramitar, de dar vuelta a algo que nos va a hacer perder tiempo y que nos va a desenfocar de aquellos muchachos que sí tienen posibilidades de ser llamados a la Selección. No puedes dar vuelta a un tema que no tiene solución.

¿Qué ha mejorado en los últimos cinco años el futbolista peruano?

Para mí, en muchas cosas. Desde lo que es presentar al país, hay una real conciencia de lo que conlleva, del gran sacrificio que hay que hacer, la gran predisposición que ellos tienen para representar al país. Desde el fútbol local, profesionalismo avocado totalmente. que haya crecimiento o no, será materia de discusión, Para nosotros sí, cada vez podemos contar con más jugadores. Deseamos que les vaya bien en sus competencias internacionales, creemos que ha mejorado la performance en la mayoría de los casos, puede que haya un resultado que no sea del agrado, pero también se enfrentan a equipos muy importantes. Todo es revertible, en la medida que haya convencimiento. Nosotros estamos en condiciones de posicionarnos con una mirada optimista. Eso no nos garantiza absolutamente nada, no nos va a garantizar un resultado, pero sí estamos en posición buena para mirar todo lo que encaremos con mirada positiva.

Una clasificación al mundial, un tercer lugar, un segundo puesto... ¿Qué viene ahora?

Seguir creciendo, creo que esamos en condiciones de poder hacerlo. Tenemos mucho camino recorrido y por recorrer. Creo fervientemente en la continuidad y en el conocimineto. Somos un cuerpo técnico convencido de que el tiempo, el conocimiento, la experiencia bien capitalizada suma mucho. Nosotros tenemos todo eso. De cara a lo que se inicia, estamos muy bien, con muy buenas perspectivas. En eso, en cuanto a cómo me agarra a mí que soy el técnico en este momento, con mucho entusiasmo, con la misma adrenalina de siempre, pero con un conocimiento mayor de todo lo que es el futbolista peruano.

Tuvo visita por Europa y parte de Sudamérica, ¿habrá visita para los jugadores en México?

Es muy probable que la semana entrante tengamos que viajar a México y Estados Unidos. Hay una gran colonia allá de muchachos que están militando. Estamos evaluando y viendo en estos días.

¿Dentro de esos jugadores está Christian Cueva?

No te podría decir abiertamente. Es algo que estamos analizando porque hay otros jugadores y muchachos que tomamos como algo prioritario ir a visitar.

El futbolista peruano escucha salsa en el camerín, ¿que escucha Ricardo Gareca?

Me gusta la salsa también. Tengo una apertura. En música no soy muy cerrado a algo.

Óscar Ruggeri comentó en Fox Sports sobre un hospital geriátrico... (se le enseña el video)

(Ruggeri: "El 'Flaco' dice que tenemos que hacer un geriátrico para nosotros ahora que estamos bien. Espejos, plantas... Habitaciones por las dudas, anticipar").

(Gareca ríe) Monta su personaje y su escenario allá. Es un amigo de la vida. No es que esté ese proyecto, es esas conversaciones en privado que a veces tenemos y les da publicidad, no tengo ningún problema en ese aspecto. Uno quiere llegar a determinada edad y no joder a los hijos. Él tiene a tres hijas mujeres y las mujeres, por lo general, te cuidan más. Él está más protegido en ese aspecto que yo (dos varones y una mujer).

La ilusión está intacta y cada vez más fuerte...

Es importante que la gente esté ilusionada. La gente ha tenido fe a la Selección incluso en los peores momentos. Es importante que la gente esté con fe. Es un año importante, oficial. Arranca Eliminatorias. Creo que todos se tornan optimismas más allá de la exigencia que tenemos y es permanente. Estamos en condiciones de poder estar bien parados o mirar las cosas con optimismo. Creo que nos merecemos ese escenario. Nadie nos va a regalar asolutamente nada. Va a ser bien dificil, pero tenemos un conjunto de muchachos, una buena Selección que está en condiciones de hacer un buen papel.

