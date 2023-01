Ricardo Gareca dio la lista de convocados. | Fuente: Selección Peruana

Ricardo Gareca dio la lista de convocados para los amistosos de la Selección Peruana ante su similar de Uruguay. Las novedades son las convocatoria de Armando Alfageme de Universitario de Deportes y el retorno de Paolo Guerrero, que vuelve a la bicolor.

"Paolo Guerrero es un jugador muy importante, es el capitán de la selección. El hecho de que se le haya dado permiso no trae ningún tipo de consecuencias. Él siempre manifestó el deseo de estar en la selección", señaló Gareca sobre el atacante del Inter de Porto Alegre.

El 'Tigre', además, dio sus razones de la ausencia del atacante Raúl Ruidíaz, que es uno de los jugadores con más convocatoria en su etapa en la bicolor.

"Raúl ha estado en todas las convocatorias, a excepción de una vez por un pedido personal. En este caso, como tenemos un conocimiento muy extenso de él, queremos darle la posibilidad a otro muchacho. Eso es lo que decidimos para este momento", agregó.

Perú enfrentará a Uruguay este 11 y 15 de octubre. El primer encuentro será en el Estadio Centenario de la capital uruguaya, mientras que el segundo será en el Estadio Nacional de Lima.

Los convocados:

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez, Aldo Corzo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Luis Abram, Alexander Callens, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Armando Alfageme, Christofer Gonzáles, Carlos Ascues, Yoshimar Yotún, Josepmir Ballón, Gabriel Costa, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva, Paolo Guerrero y Yordy Reyna.

Revive el Minuto a Minuto de la conferencia de Gareca:

12:34 | "Estar en una liga tan competitiva como la de Argentina, le hace a Luis Abram enfrentar delanteros y un ritmo al cual se ha acomodado muy bien".

12:30 | "Por lo que me manifestó el doctor Segura, Pedro Aquino tiene posibilidades de estar en la próxima convocatoria".

12: 28 | "Nolberto (Solano) está haciendo un trabajo para el Preolímpico y sé que (Kevin) Quevedo forma parte de los jugadores que a él le interesa. El hecho que no esté en esta convocatoria no quiere decir que no esté en nuestra órbita".

12:20 | "Lo de Miguel Araujo es una preocupación, es un muchacho con mucho potencial y es muy importante para la selección. El hecho de no tener equipo le quita muchas posibilidades de estar. La selección es la consecuencia de un rendimiento".

12:19 | "Raúl Ruidíaz ha estado en todas las convocatorias. Como tenemos un conocimiento extenso de él, queremos darle posibilidades a otros muchachos".

12:16: | Sobre expulsión de Paolo Guerrero: "Él ha mantenido una línea; la reacción es un hecho aislado. No creo que sea motivo de preocupación. Es una reacción que tiene cualquiera que ha jugado fútbol. Le sucedió ahora pero forma parte del juego”.

12:15: |

12:13 | “Armando Alfageme vive un presente muy importante. Anteriormente nos ha acompañado en la Selección Peruana".

12:09: | Gareca confirmó a Paolo Guerrero para los amistosos ante Uruguay.

LA PREVIA

Ricardo Gareca dará la lista de convocados para los amistosos de la Selección Peruana ante su similar de Uruguay. El técnico argentino otorgará una conferencia de prensa este viernes 27 de septiembre a las 12:00 p.m. en la Videna de San Luis. Puedes conocer a todos los llamados y seguir el minuto a minuto de la convocatoria a través de la web de RPP Noticias.

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) invitó a los medios de comunicación para que asistan al anuncio del 'Tigre'. Los amistosos ante los 'charrúas' serán el 11 y 15 de octubre en Montevideo y Lima, respectivamente.

La gran expectativa es la posible convocatoria de Paolo Guerrero, pues el delantero pidió no ser llamado a vestir los colores peruano en la fecha FIFA anterior debido a que su club, Internacional, disputaba la semifinal de la Copa Brasil. La ausencia del 'Depredador' levantó muchas críticas debido a que Ricardo Gareca aceptó su petición de no defender la camiseta peruana.

Perú se enfrentará a Uruguay este 11 y 15 de octubre. El primer encuentro será en el Estadio Centenario de la capital uruguaya, mientras que el segundo será en el Estadio Nacional de Lima. La bicolor llega de vencer 1-0 a Brasil en su último amistoso internacional, mientras que la 'Celeste' empató 1-1 ante Estados Unidos sin contar con sus estrellas. Sin embargo, todo indica que los volantes Edison Flores y Pedro Aquino no estarán en la lista final debido a las lesiones que han sufrido.

Gareca dirige a la Selección Peruana desde el 2015. Con el 'Tigre', el combinado peruano clasificó a un Mundial después de 36 años y logró el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.

