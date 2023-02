Perú suma un punto en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: afp

Un punto de 12 jugados. La producción de la Selección Peruana en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 no resultó la esperada, al punto de encontrarse lejos de las zonas de clasificación. Sin embargo, la convicción por remontar no se pierde y así lo transmitió Edison Flores.

“Todos sabemos que no ha sido un buen inicio, pero creo fielmente en la idea del profesor y en el grupo que tenemos. Contamos con buen equipo para pelear esos partidos al máximo y tratar de sacar los tres puntos en cada encuentro. Para eso nos preparamos cada uno, algunos con mayor continuidad, otros reforzándonos físicamente. Creo que este 2021 va a ser un gran año, ya conocemos a la pandemia y no nos puede afectar", dijo el mediocampista en ‘Pulso Sports’.

Queda un mes y medio para la vuelta de las Eliminatorias, donde la ‘bicolor’ visitará a Bolivia y luego recibirá a Venezuela. De momento, Edison Flores se mantiene entrenando por su cuenta en el Perú, ya que el curso en la MLS comenzará en abril y la pretemporada del DC United algunas semanas antes.

"La verdad no sé si voy a ir (a Estados Unidos). Por lo pronto, yo me estoy preparando para estar y espero que así sea. Me preparo para el inicio de pretemporada y en el medio vienen los partidos con la Selección y el inicio de temporada. Espero que nos dejen ir a la Selección sin ningún problema, tal como sucedió la última vez", contó.

El comando técnico de Ricardo Gareca expresó su preocupación por el aplazamiento de la Liga 1 y la situación de la MLS, algo que repercute en el ritmo futbolístico. ‘Oreja’ consideró que los jugadores podrán lidiar con ese factor.

"Considero que no influirá el hecho que no tengamos ritmo futbolístico. El año pasado nos afectó especialmente a mí, pero este año es diferente y por ello me estoy preparando de la mejor manera en todos los aspectos. Pretendo llegar bien al inicio de la pretemporada y obviamente al inicio de las Eliminatorias", resaltó.

