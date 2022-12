Edison Flores sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo. | Fuente: Instagram Edison Flores

Edison Flores será baja en la Selección Peruana no solo para los partidos contra Colombia y Ecuador, sino también en la Copa América. El popular 'Orejas' estará fuera de las canchas alrededor de seis semanas por una lesión en el bíceps femoral proximal del tendón de la corva. Esto obligó al comando técnico de la bicolor a desconvocarlo.

El volante del DC United confía que sus compañeros sacarán adelante los partidos de las Eliminatorias. "Soy baja, pero en la selección están los mejores jugadores. Hay opción A, B y C. Hay un seguimiento por parte del ‘profe’ (Gareca). Creo que a la selección no le afecta en nada mi baja", dijo Edison Flores en AS Perú.

Ahora el objetivo de Edison Flores es recuperarse lo antes posible para volver a las canchas y volver a jugar en la MLS. "Uno quiere hacer historia y hacer las cosas estadísticamente bien. Eso es a lo que uno viene. Espero conseguirlo con trabajo y poder conseguir buenas actuaciones para ser recordado en DC United", añadió.

¿Luis Iberico podría reemplazar a Edison Flores?

El 'Tigre' Gareca tiene varias alternativas para reemplazar a Edison Flores en el once que enfrentará a Colombia, el próximo jueves 3 de junio, en el Estadio Nacional.

“Creo que estaría preparado para reemplazar a Edison Flores. Puedo hacer un trabajo por la banda, creo que física y mentalmente estoy preparado para eso”, comentó Luis Iberico en RPP Noticias.

