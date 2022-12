David Dioses fue convocado por primera vez a la Selección Peruana | Fuente: Deportivo Municipal

“No me lo creía, no lo podía creer”, cuenta emocionado David Dioses, incrédulo de que su nombre haya sido pronunciado por Ricardo Gareca en la lista de convocados a la Selección Peruana.

“Estábamos entrenando y justo conversábamos con los profesores y mis compañeros. Algunos ya sabían, yo no, y cuando me acerco a ellos, me bañaron con los hidratantes. Me dijeron que estaba convocado y no me lo creía, no lo podía creer”, relató el mediocampista de Deportivo Municipal en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

A los 24 años, le llegó su primer llamado a Videna. No había pasado antes por alguna categoría de la Selección, mismo caso de Sandro Rengifo. Para contextualizar, en 2012, mientras Aldair Rodríguez iba apareciendo poco a poco en el primer equipo de Alianza Lima, David Dioses jugaba la Copa Perú en la liga distrital de Carmen de la Legua.

“Soy de Carmen de la Legua, del Callao. El equipo de la liga distrital donde jugué es de mi barrio, el José López Pasos, estuve un año jugando ahí. Luego jugué la Copa Federación, en el AF Cosmos. Ahí me dijeron que tenía una prueba en Unión Comercio, como cualquier otra en Comas. Fui, había muchos chicos, no la pensaba pasar, pero trabajé cada día, entrené mucho. Llegué a Comercio, estuve dos años en la reserva y comencé mi carrera profesional”, repasa sobre su trayectoria.

Su debut en el fútbol peruano fue en 2016. Cuatro temporadas se mantuvo en el primer equipo de Unión Comercio, antes de llegar este año a Deportivo Municipal.

“Lloré, la verdad. Lloré de la emoción, creo que es el trabajo del día a día, el cuidado personal durante esta pandemia. Gracias a mi familia que me cuidaron muy bien y es el trabajo del equipo, le agradezco al ‘Chino’ Rivera por llegar a este gran club y todo se lo debo a ellos. Aprovecharé en dar todo por mi sueño, que es llegar a la Selección”, contó.

“Estuve en Sport Boys antes de ir a Comercio, pero solo por medio año, porque mis padres no tenían mucho dinero para comprar mis uniformes y pasajes. Por el trabajado diario he logrado ser convocado a la Selección, a mi familia se los debo todo”, dijo.

En lo que va de la Liga 1, sus estadísticas arrojan que posee el 85.8% en precisión de pases y 83.3% de entradas sobre sus rivales. Cifras que se asemejan a dos jugadores de su admiración.

“Antes me identificaba con Carlos Lobatón y ahora, de la Selección, con Yoshimar Yotún, que es un gran jugador y a quien admiro mucho”, reveló.

