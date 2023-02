Crostian Benavente milita en el Nantes. | Fuente: Instagram Cristian Benavente

Cristian Benavente (25 años) no ocultó su alegría después de ser convocado a la Selección Peruana tras un año de ausencia. El volante de Nantes de Francia aguarda destacar en los choques amistosos ante Colombia y Chile en noviembre.

“Estoy muy contento de volver y retomar esas sensaciones de ir con Perú. Siempre es bonito jugar con tu selección. Son partidos importantes aunque sean amistosos. Todos los partidos son importantes con la Selección”, señaló Benavente en entrevista con AS.

‘Bena’ espera seguir en las convocatorias de Ricardo Gareca y tener la posibilidad de jugar la Copa América en 2020.

“Sería un torneo muy bonito de jugar. Ya jugué la Copa América Centenario y sé lo que es jugar un torneo así. Siempre es una competición muy apetecible de jugar. Ojalá que se pueda dar la opción de ir y yo creo que todos los jugadores convocados partimos con opciones y depende de cómo se vaya desarrollando la temporada”, agregó.

Benavente aseguró que ya se recuperó de unas molestias en el aductor y que ya se adaptó a la exigencia que representa el Nantes.

“En Nantes me encuentro muy bien, el equipo me ha acogido muy bien. La temporada para el grupo comenzó de manera muy positiva. Mi proceso de adaptación sigue abierto, me estoy adaptando al grupo todavía porque llegué un poquito más tarde. Los tres últimos partidos de liga, quitando el del Mónaco ya comencé titular, algo que era muy importante para mí y mi adaptación”, culminó.

Cristian Benavente en el Nantes. | Fuente: Cristian Benavente.

Te sugerimos leer