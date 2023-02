Cristian Benavente y Cueva en la Selección Peruana. | Fuente: Twitter

Cristian Benavente ha sido señalado como el sustituto de Christian Cueva en la lista de convocados de la Selección Peruana para la fecha doble de noviembre, pero ¿Es tanto así? Para Ricardo Gareca, el atacante del Nantes de Francia es más un extremo por izquierda, con mucha capacidad para buscarse con sus compañeros y que por su relación cercana con el gol tiende a hacer constantemente diagonales.

Es decir, Cristian Benavente vendría a ser más un competidor para Edison Flores que un reemplazo para el ‘10’ del Santos. De hecho, en el partido con Costa Rica en Arequipa, que es donde más cómodo se le vio a Benavente con ‘La Blanquirroja’ en la era Gareca, fue jugando por los costados. Se asoció constantemente, ganó los duelos individuales y hasta asistió a Farfán para el empate a dos momentáneo.

Eso no quiere decir que no pueda ser utilizado en esa posición, pero no es la primera opción. El que sí asoma como alternativa clara es Sergio Peña. Con dos goles en nueve partidos en el arranque de la temporada en Holanda, podemos decir que es un jugador que encontró una liga que no sólo le está brindando continuidad, sino que, además, le ha permitido tener buenas actuaciones. El volante del Emmen FC es un enganche, que lanza, se muestra y tiene disparo de larga distancia. A Gareca le rindió mucho más detrás del punta (como ante Argentina en La Bombonera), que en primera línea (como ante Estados Unidos en Connecticut). Esto siempre pensando en que se mantenga el 4-2-3-1.

El pasar al 4-3-3 donde se juega con un ‘6’, dos mediocentros, dos extremos y un centrodelantero, harían que se omita el lugar de Cueva. Mientras que el 4-4-2 daría chances de ver juntos a Guerrero y Raúl Ruidíaz. Gareca tiene la última palabra.

Te sugerimos leer