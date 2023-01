Copa América 2021 se realizará en Argentina y Colombia. | Fuente: AFP

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este jueves que no quiere "frustrar el espectáculo de la Copa América", pero señaló que espera ver la evolución de la ola de contagios de la COVID-19 previo al arranque del certamen, el 13 de junio en Buenos Aires.

"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas", advirtió Fernández sobre la Copa América 2021.

La Copa América de este año se jugará del 13 de junio al 10 de julio por primera vez en dos países, Argentina y Colombia.

En declaraciones a radio 10, el presidente dijo estar también "preocupado" por los próximos viajes de equipos argentinos que se aprestan a disputar partidos de las copas Sudamericana y Libertadores. "Habrá que extremar todos los cuidados", afirmó.

Alberto Fernández con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. | Fuente: Gobierno de Argentina

Preocupado por clubes argentinos

"Todo eso me preocupa porque veo objetivamente lo que pasa con los equipos argentinos. Los contagios se repiten y no han salido de la Argentina. Esto no es otra cosa que ser parte de una sociedad donde los contagios aumentan", sostuvo el mandatario.

Advirtió que "lo que está pasando con los planteles argentinos es una muestra de lo que puede pasar si además salimos de Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún. Sin salir de Argentina, los equipos tienen nivel de contagios altos, saliendo de Argentina puede ser peor".

En medio de un fuerte recrudecimiento de la pandemia en la región, la Conmebol anunció el martes que la empresa china Sinovac donará 50.000 vacunas al fútbol sudamericano para ser aplicadas a todos los planteles profesionales femeninos y masculinos, incluidos los de la Copa América.

Varios equipos de primera división de Argentina se vieron afectados por casos de coronavirus entre sus jugadores, entre ellos Independiente, Racing, Boca, Estudiantes, Gimnasia y Huracán.

Perú en el Grupo A

La Selección Peruana que dirige el argentino Ricardo Gareca fue ubicado en el Grupo A.

- Brasil

- Colombia

- Ecuador

- Perú

- Venezuela

