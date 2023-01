Luis Advíncula llegó al Rayo Vallecano procedente del Lobos BUAP. | Fuente: LaLiga

Luis Advíncula juega su tercera temporada con el Rayo Vallecano, ahora en LaLiga SmartBank -segunda división española-, pero en las últimas horas ha sido parte de la prensa local por una pesquisa que hace la Fiscalía de Madrid. Y es que el jugador de la Selección Peruana forma parte de una investigación por presuntos pagos irregulares en Panamá.

Según detalla este miércoles la cadena Ser, "las pesquisas no están resultando nada fáciles para la fiscal encargada del caso". Y es que no dan con la vivienda de Luis Advíncula, por lo que aún este no puede recibir las nuevas notificaciones de la investigación.

El citado medio español sostiene que la asesora deportiva Arantxa Mérida "ha contestado con un escrito en el que asegura que ni es ni ha sido nunca representante de Advíncula". Eso se lo habría indicado a la fiscalía en el pasado mes de agosto vía telefónica.

Además, la agente menciona que el domicilio del exdefensa de Sporting Cristal no es de su incumbencia y que dicha información puede ser proporcionada por el Rayo Vallecano, conjunto del lateral derecho peruano.

"Estoy convencida de que se lo podrá facilitar el club Rayo Vallecano donde trabaja, sus agentes deportivos, La Liga o la Federación Española de Fútbol que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción", señalan en relación a Luis Advíncula.

De otro lado, el cuadro de Vallecas viene de ganarle 3-1 al Haro Deportivo en condición de visitante por la Copa del Rey. El futbolista peruano jugó todo el partido.

