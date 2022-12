Claudio Pizarro y su mala relación con Ricardo Gareca. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro se mostró afectado por las últimas declaraciones del entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien señaló que el ‘Bombardero de los Andes’ no es convocado debido que se “autoexcluyó” de la bicolor en 2018.

“Jamás me Autoexcluí de la Selección”, fue lo primero que escribió en su Twitter oficial el delantero de 40 años del Werder Bremen alemán.

Pizarro fue más allá y continuó con los duros mensajes contra Gareca. “Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa Autoexclusión”, comentó Pizarro.

“Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga (Género musical folclórico de Argentina)…”, culminó el excapitán de la Selección Peruana.

Esta polémica en la Selección Peruana se da a pocas semanas del inicio de la Copa América que se disputará este año en Brasil entre el 14 de junio al 7 de julio.

Ricardo Gareca y Claudio Pizarro cuando estaban juntos en la Selección Peruana. | Fuente: Twitter

