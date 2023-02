Claudio Pizarro excapitán de Perú. | Fuente: EFE

El excapitán de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, señaló que la bicolor tiene una tarea complicada para clasificar al Mundial Qatar 2022 debido que tras Rusia 2018 los jugadores seleccionados no han "evolucionado" y no ficharon por equipos importantes de Europa.

"La selección ha crecido mucho en los últimos años, pero hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, yo esperaba que varios de los que hicieron una gran eliminatoria y un buen Mundial, evolucionaran a equipos importantes de Europa, y no pasó", declaró exgoleador de Bayern Munich.

"Tampoco veo muchos jóvenes que vayan saliendo a ligas europeas, como sí sucedió con varios de los futbolistas de la generación actual que están terminado su carrera. Ellos aportaron una jerarquía que, sin jóvenes que les sigan los pasos, se puede perder, y es un factor muy importante en las eliminatorias", agregó en entrevista a FIFA.

Pizarro, además, dijo que no cree la Selección Peruana clasifique en forma directa a Qatar 2022. "Fríamente no, por lo que dije antes. Pero por el corazón, espero que sí. La eliminatoria es una carrera de larga duración, y muchas cosas pueden pasar. Hoy lo veo difícil, aunque hay que esperar, jugar y reevaluar más adelante. ¡Eso sí, siempre alentando a la selección y esperando que le vaya bien!", sostuvo.

Asimismo, Pizarro reiteró que lo único que le faltó en su carrera fue jugar un Mundial. "Lo dije y no cambiará, resultó una gran decepción no participar del Mundial. Me dolió y dolerá, fue lo único que le faltó a mi carrera. Pero siempre respeté las decisiones de cada entrenador, sabiendo que debía aceptarlas y seguir adelante", subrayó.

Finalmente, el 'Bombardero de los Andes' se mostró orgulloso que sea admirado por los hinchas de Bayern y Werder Bremen. "¡Estar en el medio de dos clubes que me dieron tanto es un halago! (vuelve a reírse). Lo que haga estará 100% relacionado con el fútbol, y es probable que sea en el Bayern. Pero no está definido qué haría allí exactamente", culminó.

