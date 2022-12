Claudio Pizarro jugó por última vez con la Selección Peruana en 2016 | Fuente: Prensa FPF / Instagram

Paolo Guerrero fue operado con éxito el último viernes en la rodilla derecha por una rotura de ligamento cruzado, pero será baja para Inter de Porto Alegre por, aproximadamente, seis meses.

El problema para reemplazar al ‘9’ también es para la Selección Peruana, que si se lleva a cabo las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 en octubre próximo, no contará con su capitán y goleador histórico.

Frente a una situación por la que ya ha pasado Ricardo Gareca con la bicolor, las primeras alternativas del técnico, en base a los antecedentes, serían las de optar por Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz. No obstante, aparece la opción en Videna de considerar a otros jugadores que no se les ha visto siendo parte del equipo.

Hay nombres de elementos que juegan en la Liga 1, pero también otros que militan en el extranjero, como el de Santiago Ormeño. El delantero de 26 años, nacido en México, tiene ascendendia peruana, lo que le permite ser elegible para la Selección.

En 2020, con su equipo, el Puebla, que está a cargo de Juan Reynoso, lleva cinco partido y tres goles. Rendimiento que le permitió generar atención en el país.

Sobre Santiago Ormeño, que lleva la número 14 en su elenco, se refirió Claudio Pizarro, el excapitán de Perú, al ser consultado sobre que el delantero sea llamado para vestir la rojiblanco.

“Muy poco se ve el fútbol mexicano en Alemania y lo sigo muy poco. He escuchado de Sergio Ormeño (sic) porque han estado comentado de él en Perú que hay una posibilidad de que vaya, pero no lo conozco, no lo he visto", contestó Pizarro a ‘Medio Tiempo’.

Asimismo, el exdelantero valoró que todo jugador pueda aportarle a Perú, en caso de ser citado.

“Obviamente cualquier jugador que pueda aportar a la Selección Peruana, sería muy importante. Ojalá que tome la decisión de ir a Perú”, agregó.

Sin Paolo Guerrero de forma definitiva hasta el 2021, el comando técnico está obligado a replantearse el ataque de la Selección Peruana.

