Claudio Pizarro en la Selección Peruana. | Fuente: AFP

No es un secreto a voces que uno de los momentos más difíciles de la carrera de Claudio Pizarro es su no convocatoria a la Selección Peruana para el Mundial a Rusia 2018. Esta vez, el 'Bombardero de los Andes' habló del tema en una conversación con el estadístico español Mister Chip.

“El debate que tenía era el tuyo. Va a venir Pizarro, no va venir Pizarro. No sé por qué un entrenador (Gareca) se permite el lujo de prescindir de un futbolista con tanta experiencia”, sostuvo el atacante de 41 años de Werder Bremen.

Pizarro, además, no ocultó su sorpresa por la actitud del 'Tigre' Gareca previo al Mundial. “A mí también me sorprendió. Yo siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante y analítico. Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve. Me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó. Pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, agregó.

Pizarro también comentó sobre su lesión que le impedirá estar en el reinicio de la Bundesliga. “Estoy bien, lamentablemente me he lesionado ayer (lunes). Tuvimos un partido de práctica y tuve un pequeño desgarro, lo sentí, paré al segundo. Hoy (martes) me hice todas las pruebas y salió que tengo un desgarro en el posterior. Me recuperaré en dos o tres semanas... Se complica porque tenemos poco tiempo y varios partidos”, culminó.

Video de la entrevista completa de Mister Chip a Claudio Pizarro

