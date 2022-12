Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero jugaron en su momento en el Bayern Munich, club donde el 'Bombardero de los Andes' fue importante para la adaptación del actual capitán de la Selección Peruana. Desde ese momento, nació una estrecha relación entre ambos jugadores que también se trasladó en la bicolor.

Sin embargo, en los últimos años se dio a conocer que Pizarro y Guerrero se distanciaron. En esa línea, el actual embajador del Bayern se pronunció al respecto.

En entrevista con 'Más vale tarde', Pizarro reconoció que no se habla hace tiempo con Guerrero, pero al mismo tiempo descartó una enemistad.

"No lo veo, no hemos tenido contacto. No ha habido oportunidad", indicó Pizarro, quien agregó que tiene una buena comunicación con André Carrillo.

El exjugador del Werder Bremen y Chelsea, también dijo que la Selección Peruana sufre cuando no están Jefferson Farfán y el mismo Guerrero.

"Sí creo, que sí. Obviamente son ahora los jugadores más importante en la Selección. Los dos tienen una lesión, bueno creo que el de Paolo es más complicada. Esperemos que en un momento puedan volver. A la edad qde ellos empiezan a aparecer problemitas de lesión y ciando ellos no están, se nota", culminó.

