Claudio Pizarro logró la medalla de bronce de la Copa América 2015 | Fuente: AFP

Claudio Pizarro colgó los botines y le puso fin a su carrera profesional en el fútbol. Aunque se pensaba que existía todavía una posibilidad para que el delantero de 41 años se mantenga en actividad, señaló en conferencia de prensa el punto final de su trayectoria.

Aunque estuvo en la banca de suplentes en los play off por la permanencia contra el Heidenheim, su último cotejo oficial fue ante Colonia. Saltó a la cancha en los minutos finales de la victoria de Werder Bremen contra Colonia el pasado 27 de junio en la Bundesliga. Pero sí habrá un juego más, será el de su partido de despedida, de la cual dio los detalles de la organización.

“Ahora con el tema de la pandemia está todo totalmente parado, pero sí había una idea de (la despedida) hacerla aquí, en el Werserstadion (estadio de Werder Bremen), va a ser aquí. El tema de cuándo todavía no lo sabemos, por el tema de la pandemia, porque me gustaría hacerlo con público”, indicó el ‘Bombardero’.

Asimismo, Pizarro señaló que en partido de homenaje invitará a futbolistas con los que compartió a lo largo de su carrera, incluyendo a los de nacionalidad peruana.

“Sin duda voy a invitar a jugadores peruanos, pero todavía no me he puesto ni a pensar en los jugadores de acá (Alemania). De todas maneras, van a haber futbolistas que han jugado conmigo y son peruanos”, explicó.

En Alemania realizó la principal parte de su trayectoria a nivel de clubes, mientras que por largo tiempo fue parte de la Selección Peruana, donde por varios procesos llevó la cinta de capitán. Claudio se refirió a si tendría un partido de homenaje por parte de la ‘blanquirroja’.

“Algo me comentaron, pero no he tenido nunca comunicación oficial sobre eso Tendría que conversarlo, por su puesto, no tendría ningún problema. No he conversado con nadie oficialmente”, manifestó.

