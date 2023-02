Christofer Gonzáles: 'Nos quedamos con el sin sabor del partido contra Brasil'. | Fuente: Selección Peruana

Este 13 de noviembre, la Selección Peruana se medirá ante Chile en calidad de visitante y, por su parte, los jugadores del torneo local ya se sumaron a los entrenamientos dirigidos por Ricardo Gareca.

Entre ellos, Christofer Gonzáles, jugador de Sporting Cristal y de la 'blanquirroja', se refirió a la actualidad del equipo nacional y cómo se vienen preparando para la segunda fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Me he sentido bien en los entrenamietnos. Estoy muy tranquilo, ya en el transcurso de los días se irán incorporando los compañeros", indicó Gonzáles en diálogo con RPP Noticias respecto al resto de futbolistas convocados que militan en el extranjero.

En tanto a la tabla, donde la 'blanquirroja' lleva un punto, Gonzáles precisó: "Tener un punto no es ideal para nosotros. Nos quedamos con ese sin sabor del último partido (Brasil), pero el equipo está muy bien, enfocado en estos dos partidos que vienen".

Finalmente, precisó que en caso de que el rival no pueda contar con todos sus jugadores, esto no facilita la posibilidad de que sumen de a tres: "Todos los equipos son muy duros. Chile, tenga a todos sus jugadores o no, igual es una selección competitiva. Pero estamos preparados".

Como se recuerda, la Selección Peruana se medirá a Chile este viernes 13 de noviembre a las 6:00 pm (hora peruana) en el estadio de Santiago de Chile.

