El proceso de vacunación ante la COVID-19 para los futbolistas e integrantes del comando técnico de la Selección Peruana que viajarán a la Copa América 2021 quedó suspendido este jueves, a pesar que algunos de los protagonistas habían sido citados a la Videna.

Al respecto, el defensa Christian Ramos conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias e indicó comprender el malestar generado por la población frente al tema.

“Estuve citado hoy en la Videna por el tema de las vacunas, luego nos explicaron y los futbolistas entendemos esta situación. Imagino que nos volverán a citar cuando todo se solucione. Entiendo la molestia de la gente, pero también creo que están siendo injustos con nosotros porque a nosotros nos citaron, vamos a representar al país y la Conmebol nos citó, nosotros no tenemos la culpa”, expresó.

Christian Ramos, jugador de la Universidad César Vallejo e integrante de la lista preliminar de la Selección Peruana para la Copa América 2021, señaló que otros futbolistas en el mundo ya comenzaron con su proceso de vacunación ante el coronavirus.

"A nosotros nos citaron, nos dijeron que nos iban a vacunar, pero porque vamos a representar al país, no es por otra cosa. Estoy seguro de que hay futbolistas alrededor del mundo que también están vacunados”, dijo.

"Si a mí nadie me citaba ni me decían que me iban a vacunar, no había problema de esperar si me tocaba en el 2023. No había problema, primero son otras personas", añadió.

El zaguero central señaló que “si la Conmebol nos da la opción de vacunarnos, bienvenido sea. En caso de que no, yo seguiría esperando como cualquier otra persona".

Christian Ramos: "A nosotros nos citaron, los futbolistas no tenemos la culpa" | Fuente: César Vallejo

