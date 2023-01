Christian Ramos anotó ante Nueva Zelanda en el repechaje para el Mundial 2018 | Fuente: AFP

Luego del Mundial Rusia 2018, donde fue titular en todos los partidos, Christian Ramos siguió siendo citado para los amistosos de ese año de la Selección Peruana, pero, en adelante, no volvería ser convocado por Ricardo Gareca. El motivo fue claro para el técnico, continuidad y rendimiento, por lo que el defensor se decidió en dejar el Al Nassr y retornar al fútbol peruano.

El zaguero jugó en Melgar, Universitario de Deportes y ahora pertenece a César Vallejo, desde donde aguarda por volver a ser considerado. “Jugando y manteniéndome bien, puedo volver a ser tomado en cuenta en la Selección Peruana. Me muero por volver, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes”, señaló Ramos en entrevista con Movistar Deportes.

El futbolista de 31 años compuso la zaga central durante las últimas Eliminatorias junto a Alberto Rodríguez, a quien Ramos llenó de elogios y cree que todavía podrían ser alternativas de cara a Qatar 2022.

“Alberto es uno de los mejores defensas que he visto. Las Eliminatorias son larguísimas y nadie sabe lo que pueda pasar, ojalá pueda volver a compartir zaga con el ‘Mudo’”, puntualizó.

Asimismo, Christian detalló que sigue perteneciendo al grupo de Whatsapp de la Selección, a pesar que su última convocatoria se produjo en noviembre de 2018. “No me han sacado del grupo de WhatsApp, solo que Jefferson es ‘chacotero’. Además soy bien amigo de Tapia y Advíncula, que son los que meten y sacan del grupo y me han dicho que no me van a sacar”, afirmó.

