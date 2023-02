Christian Ramos | Fuente: FPF

Sin duda uno de los temas que ha generado más incertidumbre alrededor de la realización de la Copa América 2021 es la problemática económica y social por la que está atravesando Colombia y las manifestaciones de sus ciudadanos.

Por su parte, Christian Ramos, defensor central de la Universidad César Vallejo y uno de los convocados en la lista preliminar de la Selección Peruana para este torneo, dio su punto de vista sobre si debería jugarse o no la competencia en ese país pese al contexto actual.

"Creo que la Copa América no se puede jugar en Colombia. El país debe arreglar su situación y ver si podemos ir a jugar ahí. Uno como ser humano y futbolista tiene que estar con la gente, uno ha salido del pueblo y se debe a eso", indicó Christiamo Ramos en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, la 'Sombra' Ramos agregó: "Si la Copa América es ahora mismo, diría que se cambie de sede, pero no sé qué pase más adelante. Todavía hay un tiempo para saber qué pasa allá".

Finalmente, también se pronunció sobre la posibilidad de ser vacunado por parte una indicación de Conmebol: "No es que los futbolistas seamos preferidos o privilegiados. Nos citaron y fuimos por eso, no es que quiero que me vacunen y no me importa la gente o mi familia. Pero el tema no va por señalar al futbolista".

