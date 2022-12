Christian Ramos: 'Entre los jugadores conversamos sobre sumar seis puntos' | Fuente: FPF

La Selección Peruana está próxima a enfrentarse a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, algunos jugadores convocados ya se encuentran entrenando Videna bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

Entre ellos está Christian Ramos, zaguero de César Vallejo y de la 'blanquirroja', que dio sus impresiones sobre los próximos duelos: "Colombia siempre es complicado, sea de local o de visita, creo que tiene que pasar por nosotros mismos poder recuperarnos. Confiar en nuestro juego. Tenemos que recuperar confianza, sentirnos más seguros luego de que los resultados de la Selección no han sido los mejores últimamente", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a lo que se habla durante los entrenamientos, Ramos agregó: "Lo que conversamos entre jugadores es que tenemos que sacar los seis puntos. Primero es ganarle a Colombia y mantener el cero en el arco para darle tranquilidad a la ofensiva".

Asimismo, fue consultado sobre la ausencia de Edison Flores por lesión y a la posibilidad de que él vaya de titular: "No sé nada del tema de 'Orejas'. Solo he visto lo que dice la prensa, no nos han confirmado nada. La ausencia de Zambrano puede ser una posibilidad para mí, pero si no me toca, hay que apoyar al que esté".

