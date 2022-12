Christian Cueva jugará en el Yeni Malatyaspor de Turquía. | Fuente: AFP

Christian Cueva, en buen momento futbolístico, es fijo en el '11' de la Selección Peruana. Sin embargo, no siempre ha estado en la nómina de Ricardo Gareca. De hecho, en la última convocatoria de 2019, no fue considerado.

Ante Colombia -partido que Perú perdió 1-0- nadie lo reemplazó. El 'Tigre' cambió el 4-3-3 y jugó con dos puntas: Raúl Ruidíaz y Paolo Guerrero. Por derecha, Luis Advíncula. Por izquierda, Edison Flores.

"¿Por qué no hay reemplazo para Christian Cueva?", le preguntaron en Gol Perú. El mediocampista de la bicolor respondió dejando en claro que no piensa así. Incluso, dio un nombre de la Liga 1.

"No creo que no haya reemplazo. Lo hay, pero se le tiene que dar confianza. (...) Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jack Durán, siento que la vida le dio una oportunidad más en el futbol profesional y pienso que es un jugador bueno, estupendo", dijo.

Pero no quedó ahí. Además, Cueva se animó a mencionar las virtudes del jugador de Alianza Universidad de Huánuco. "Si se le da la oportunidad (en la Selección Peruana) nos va a poder ayudar mucho. Tenemos cualidades parecidas. Es rápido, le gusta el mano a mano, no afloja nunca, eso tienes que tener", agregó.

