Christian Cueva fue al Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.

Christian Cueva debutó de manera oficial con Pachuca en la Copa MX, donde enfrentó a Toluca en la derrota de su escuadra por 5-1. Así, el mediocampista ofensivo volvió a disputar un partido a nivel de clubes luego de cinco meses, desde el duelo entre Santos y Flamengo por el Brasileirao.

Esta situación se presenta a pocos días de la convocatoria que realizará Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, donde Perú se medirá ante Paraguay y Brasil, y Cueva confía en ser considerado por el técnico.

“Necesitaba jugar y estamos a punto de una Eliminatoria en la cual yo quiero buscar mi espacio nuevamente, buscar mi lugar de poder regresar a la Selección”, indicó Cueva en entrevista con ATV +.

Ricardo Gareca y Néstor Bonillo están en México, donde tienen agendado reunirse con el mediocampista. “Sí me comuniqué con el ‘profe’ Gareca y con Néstor Bonillo. Estamos con las intenciones de que se pueda dar la reunión en Guadalajara, porque nosotros jugamos el viernes contra el Atlas de Santamaría. Quedamos en encontrarnos para poder conversar y que ellos también tengan claro que estoy con muchas gansas de poder volver a la selección y poder cambiar un poco la situación que no estuvo buena el año pasado”, detalló.

“Muchas cosas me condujeron a algo que no soy yo, pero también hay cosas positivas como, justo de la mano de Ricardo, Néstor y todo el cuerpo técnico, yo pude hacer lo que rendí en la selección desde el primer momento que me llamaron”, agregó.

