Christian Cueva entrena con César Vallejo. | Fuente: César Vallejo

Christian Cueva (27 años) entrenó este jueves con el plantel de César Vallejo que dirige José Guillermo Del Solar. El volante de la Selección Peruana acudió a la villa ‘poeta’ ubicado en el poblado El Milagro, en Trujillo.

‘Chemo’ del Solar aceptó el pedido de Cueva, que de esta manera intentará a ponerse a punto físicamente mientras define su futuro, ya que Santos de Brasil informó que no jugará en el club hasta fin de año.

Debido a su falta de continuidad, Cueva no fue considerado en la convocatoria de Ricardo Gareca de cara a los partidos amistosos de la Selección Peruana ante Colombia y Chile, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente.

Cabe indicar, que Gareca habló sobre el no llamado de Cueva hace unas semanas. El ‘Tigre’ indicó que “cuenta con él”, pero necesita que el aún jugador del Santos debe “lograr su mejor nivel”. "No es algo (un castigo) particular hacia él. Estamos para protegerlo. Consideramos que está en condiciones de cambiar todo”, dijo.

Cueva entrenando con el equipo trujillano. | Fuente: César Vallejo

Christian Cueva entrena con Vallejo. | Fuente: César Vallejo

Te sugerimos leer