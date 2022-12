Carlos Zambrano volvió a la Selección Peruana después de 38 meses | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Carlos Zambrano tuvo que esperar poca más de tres años para volver a formar parte de la Selección Peruana. Fueron 38 largos meses que llegaron a su fin cuando Ricardo Gareca lo tomó en cuenta para formar parte del equipo que estará en la próxima Copa América Brasil 2019.

El 'Kaiser' está de vuelta y no quiso desaprovechar la oportunidad de dejar un mensaje de reflexión en sus redes sociales.

"APRENDÍ que un tropezón no es caída , que no hay mal que por bien no venga. Que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil. Que lo más valioso de la vida es la FAMILIA y los amigos que siempre son contaditos", reza parte de su reflexión en su cuenta de Instagram.

Pero ahí no termina. "Solo hay que aprender a ignorar a quien te critica, y que por más caída, obstáculo o barrera que se te interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante"

Tras su publicación, Carlos Zambrano recibió la felicitación muestras de apoyo de Yordy Reyna y compañeros del zaguero en el Basel.

Carlos Zambrano vuelve a la Selección Peruana | Fuente: FPF

