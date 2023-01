El defensa central de la Selección Peruana habló en exclusiva para RPP Noticias. | Fuente: AFP

Carlos Zambrano habló en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. El defensa peruano aseguró que las selecciones de la región se encuentran al mismo nivel, por lo que debemos ser realistas.

"Pienso que hoy en día, en Sudamérica, no hay equipos chicos. Y eso es lo lindo del fútbol, que hoy en día todos se han nivelado, que cualquier selección le puede ganar a la más pintada y, como dijo el profe [Ricardo] Gareca, aún así teniendo pocos jugadores en el extranjero esta selección le puede ganar a cualquiera. También tenemos que ser realistas que podemos perder con cualquiera si es que no trabajamos el partido", aseguró el jugador del Dynamo de Kiev.

Sobre su desempeño en los amistosos, el 'Káiser' dijo que cumplió con las expectativas."Sinceramente creo que he hecho mi trabajo, he tratado de aportar al grupo. Como lo he dicho, no estaba al cien por ciento porque vengo sin jugar dos meses, prácticamente, después de la Copa América y creo que esa era una parte por la que se me criticaba un poco, por la continuidad. Lo dije en varias entrevistas, yo me conozco, sé lo que puedo dar. Así no juegue medio año, tengo mucha confianza en mí mismo. Claro, con el apoyo de mis compañeros las cosas se me hacen más fáciles", señaló el defensa central.

Acerca de la victoria ante Brasil, Zambrano aseguró que antes del final no lo sentían como una 'revancha'. "Después de ganar se puede decir una 'revancha' porque era 'la tercera la vencida', pero antes de eso no lo veíamos como una revancha. Simplemente como partidos por el cual teníamos que prepararnos ya que se nos viene unas Eliminatorias muy duras. Como lo dije, todas las selecciones como local o visitante se te van a hacer muy complicadas. Tenemos que seguir trabajando humildemente y pensar que las cosas puede ir bien", afirmó el peruano.

Sobre su situación en su club, Carlos Zambrano dijo que buscará ser titular. "Intentar reintegrarme en el primer grupo porque no la pasé muy bien en estos últimos meses. Pero lo importante es tratar de ganarme una posición en el once del equipo para tener un poco de continuidad y venir en mejores condiciones. Aún así he hecho un buen trabajo, pienso, pero con continuidad sería totalmente distinto todo", finalizó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Carlos Zambrano habló en exclusiva con RPP Noticias. | Fuente: AFP

Te sugerimos leer