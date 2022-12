El defensa peruano Carlos Ascues del Orlando City. | Fuente: EFE

En entrevista con RPP Noticias, Carlos Ascues dio detalles de su retorno a la Selección Peruana. El jugador del Orlando City de la Major League Soccer (MLS) hizo hincapié que su vuelta al fútbol peruano provocó que demore su retorno a la bicolor.

“No me imaginé que iba a pasar tanto tiempo para volver a la selección. Jugar en Perú fue un retroceso porque demoró mi regreso. Esto no fue bien visto por el comando técnico”, señaló al programa Fútbol como Cancha.

Luego de un paso por el Wolfsburgo de Alemania, Ascues volvió al Perú en el 2017 para jugar en el Melgar y Alianza Lima. Después de ello, apostó por el Orlando City, club donde actualmente se ha consolidado.

“Estoy preparado para regresar. Mi idea era volver a la selección. Por eso me fui a una liga más competitiva, para ser convocado”, agregó.

Carlos Ascues en entrevista con RPP Noticias | Fuente: RPP Noticias

Puesto preferido

El jugador peruano de 27 años indicó que prefiere jugar de volante, pero no tiene inconveniente ser defensa central para jugar en la Selección Peruana.

"En lo personal, a mí me gusta jugar más adelante porque estoy más cerca al gol, pero no tengo problema de volver a jugar de defensa central", aseguró. "Siento que me complemento jugando al lado de Yotún, tiene buen pie y ya nos conocemos. Pero si me toca jugar con otro, igual está bien", acotó.

Ascues fue convocado para los choques amistosos que sostendrá la Selección Peruana en Estados Unidos. El jueves 5 de septiembre a Ecuador en Nueva Jersey y el 10 a Brasil en Los Ángeles.

