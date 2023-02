Miguel Araujo defensa de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

En los últimos días el nombre del defensa peruano del Emmen Miguel Araujo ha sido relacionado al equipo más poderoso del campeonato holandés, Ajax de Ámsterdam.

En una transmisión en Instagram, Renato Tapia (Feyenoord) le consultó a Araujo si jugará en el Ajax en la próxima temporada. "Donde firmo hermanito", fue respuesta en tono de broma del central de 25 años.

"Yo no sé pero si tú quieres hablar por mi no hay problema. Que me voy a ir al Ajax... pero no me han llamado", agregó Araujo que cambió rápidamente de tema.

Hay que indicar que la cuenta @ajax_stuff en Twitter, que brinda información sobre el Ajax, da cuenta que el defensa peruano "podría mudarse a Ámsterdam".

El defensa de la Selección Peruana fichó por Emmen en octubre del 2019 proveniente del Talleres de Argentina. Araujo debutó el 1 de diciembre pasado y desde esa fecha se ganó un puesto titular en su equipo, en donde ha disputado 12 partidos en la Eredivisie.

Araujo ha militado en el Cobresol, Sport Huancayo, Estrella Roja (Serbia), Alianza Lima, Talleres y desde el 2019 en el Emmen. Está valorizado en 675 mil euros, según el portal Transfermarkt.

Te sugerimos leer