Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. | Fuente: AFP

El 8 de octubre del 2020 quedará marcado como el día que la Selección Peruana y 9 selecciones más inicien el sueño mundialista. Sí, las Eliminatorias Sudamericanas empezarán y la Conmebol cuenta con cuatro cupos directos y uno al repechaje rumbo a Qatar 2022.

Precisamente Perú protagonizará el primer partido en las Eliminatorias cuando visite a Paraguay en Asunción, por la primera jornada de la competición que fue postergada casi siete meses a consecuencia del coronavirus.

Tanto Perú y el resto de seleccionados sudamericanas llegarán en las mismas condiciones a nivel de preparación, ya que no han logrado realizar duelos amistosos por la COVID-19, que también provocará que la primera fecha doble se dispute sin público.

Asimismo la competición también es esperada a nivel mundial gracias a las estrellas que participarán como Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brasil), Luis Suárez (Uruguay), Miguel Almirón (Paraguay), James Rodríguez (Colombia), Paolo Guerrero (Perú) y Arturo Vidal (Chile), entre otros.

Como se sabe, Brasil, Argentina y Uruguay se perfilan como fuertes candidatos a conseguir las primeras plazas para el Mundial. Sin embargo, si las demás seleciones se hacen fuertes de local, las Eliminatorias pintarán de candela de principio a fin.

Christian Cueva volverá a enfrentar a Paraguay. | Fuente: AFP

Paraguay vs. Perú (Asunción- 8 de octubre)

Perú no llega en la mejor de sus formas para su debut en las Eliminatorias. De inicio no contará con su jugador más desequilibrante, referente y capitán del equipo: Paolo Guerrero. El goleador del Inter de Porto Alegre se recupera de una operación por una grave lesión a la rodilla y su retorno será recién en el 2021.

El gol tendrá que llegar de otra manera. Ricardo Gareca no cuenta con grandes opciones en el puesto de centrodelantero. En esa línea, Jefferson Farfán es el candidato de peso para ocupar el puesto de su amigo Paolo. Sin embargo, Raúl Ruidíaz también reúne chances gracias a su momento goleador en el Seattle Sounders de la MLS.

Otras de las sensibles bajas será Edison Flores, que al igual que Yordy Reyna, no recibió el permiso de DC United para jugar las Eliminatorias. Del mismo modo pasó con Alexander Callens (New York City).

Como todas las selecciones sudamericanas, la bicolor no cuenta con un rodaje por la falta de amistosos en medio del coronavirus. A ello se suma que varios de sus titulares no tienen continuidad en sus clubes y no llegarán en su pico de rendimiento para afrontar un partido que será de alto voltaje y de mucho contacto fisico en Paraguay.

Eso sí, después de la histórica clasificación a un Mundial después de 36 años y el subcampeonato en la Copa América 2019, Perú puede jactarse de ser un rival de cuidado para sus rivales en Sudamérica. Además ya saboreó las mieles del triunfo (1-4) en Asunción (10-11-2016). Un importante resultado que despierta temor entre los guaraníes.

Por su parte, la Selección de Paraguay cuenta con jugadores que destacan en Europa como Miguel Almirón, José Samudio y Antonio Sanabria que son dirigidos por el argentino Eduardo Berizzo que ha sabido fortalecer su plantel con los talentos individuales. Los guaraníes quieren debutar con el pie derecho y el 'Toto' ya apostó por el triunfo ante el equipo de Ricardo Gareca.

Luis Suárez frente a Chile. | Fuente: AFP

Uruguay vs. Chile (Montevideo - 8 de octubre)

La Selección de Uruguay dirigida por Óscar Washington Tábarez comenzará las Eliminatorias con un duro partido ante Chile, que buscará volver a un Mundial después de su frustrado pase a Rusia 2018. Los polémicos enfrentamientos entre ambas selecciones en los últimos años le pone un condimento especial al compromiso a desarrollarse en Montevideo.

Uruguay contará en sus filas con el goleador Luis Suárez, que tuvo un exitoso debut con Atlético de Madrid en LaLiga Santander después de su salida de Barcelona. La mala noticia para la 'Celeste' es la ausencia de Edinson Cavani, flamante fichaje de Manchester United, quien no juega desde el 11 de marzo cuando PSG enfrentó a Borussia Dortmund por la Champions League.

En la otra vereda, el colombiano Reinaldo Rueda ha convocado a los grandes referentes Arturo Vidal y Alexis Sánchez que serán las cartas de Chile para sorprender a Uruguay en el mismísimo Centenario. También estará presente el delantero Eduardo Vargas, que hasta el último momento estaba en duda. Sus bajas serán el arquero Claudio Bravo por lesión y Erick Pulgar, quien aún se recupera tras sufrir de coronavirus.

En las eliminatorias pasadas, Uruguay goleó 3-0 a Chile como local con goles de Diego Godín, Álvaro Pereira y Martín Cáceres.

Lionel Messi será clave para la Selección de Argentina | Fuente: AFP

Argentina vs. Ecuador (8 de octubre)

La Selección de Argentina recibirá en la Bombonera a Ecuador en la primera fecha de las Eliminatorias. La Albiceleste llega como gran favorita para llevarse los tres puntos, ya que su oncena será liderada por el mejor futbolista del mundo: Lionel Messi.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni habló en la previa del encuentro y subrayó que planea un esquema de juego donde el crack de Barcelona sea el eje del sistema. "Nuestra intención es que haya jugadores por delante del '10' para que los pueda buscar en profundidad y no al pie", señaló.

La prensa argentina adelantó que el once de Scaloni sería el siguiente: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Mientras tanto, Ecuador tiene como grandes figuras a Enner Valencia y Cristhian Noboa, del Fenerbahçe turco y el PFC Sochi ruso, respectivamente.

La prensa ecuatoriana asegura que el hecho de jugar sin público en el estadio de Boca Juniors será un alivio para el 'Tricolor' debido a la presión que ejercen los hinchan argentinos.

Ecuador dio el batacazo en la eliminatoria pasada. Venció 2-0 a Argentina, en el Estadio Monumental, con goles de Frickson Erazo y Felipe Caicedo. ¿Se repetirá la sorpresa?

James Rodríguez ante Venezuela. | Fuente: AFP

Colombia vs. Venezuela (9 de octubre)

El Estadio Metropolitano de Barranquila albergará una vez más el enfrentamiento entre la Selección de Colombia y su similar de Venezuela por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia, que ha clasificado a los dos últimos Mundiales, llegará a este partido en medio del buen momento que goza su 'cerebro' James Rodríguez, quien después de abandonar el Real Madrid, es la gran estrella del Everton, líder de la Premier League. Sin embargo, no todo es color de rosa en la selección 'cafetera'.

El portugués Carlos Queiroz, DT de Colombia, que no ha considerado a los jugadores de Porto, Matheus Uribe y Luis Díaz, debido que ambos se encuentran en aislamiento preventivo por el coronavirus. El arquero David Ospina tampoco fue llamado por los casos positivos en el Napoli de Italia.

Por su parte, Venezuela ya anunció la lista de convocados para la primera fecha doble de las Eliminatorias. Destacan Salomón Rondón (Dalian Pro, China), Tomás Rincón (Torino, Italia), Yeferson Soteldo (Santos, Brasil), y Wuilker Faríñez (Lens, Francia). También figura el volante de César Vallejo, Arquímides Figuera.

En las Eliminatorias a Rusia 2018, Venezuela perdió 2-0 ante Colombia. James Rodríguez y Macnelly Torres anotaron los goles en Barranquilla.

Neymar ante Bolivia. | Fuente: AFP

Brasil vs. Bolivia (9 de octubre)

Brasil, una de las selecciones más poderosas del mundo, llegará al partido con Bolivia con una nómina plagada de estrellas que brillan en los prinicipales clubes de Europa. En este panorama, los tres puntos para el 'Scratch' parecen estar al alcance de la mano.

Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, no solo cuenta en sus filas con Neymar (PSG), ya que también convocó a los cracks Allison Becker (Liverpool), Marquinhos (PSG), Casimiro (Real Madrid), Philippe Courinho (Barcelona), Gabriel Jesus (Manchester City) y Roberto Firmino (Liverpool). Nombres que seguramente serán un dolor de cabeza para Bolivia en el Arena de Sao Paulo.

A pocos días del compromiso, Tite elogió al venezolano César Farías que tras su paso por la Selección de Venezuela ahora comanda el combinado boliviano.

"César es un gran entrenador, quien tiene bastante experiencia internacional en toda América. Viene de cumplir un gran trabajo en Venezuela y ahora está al mando de Bolivia post Copa América, hizo un trabajo diferente, un trabajo bonito, un equipo osado en el pre olímpico", sostuvo el DT de Brasil sobre Farías.

Bolivia sufrió una dura derrota (5-0) frente a Brasil de visitante en la eliminatoria pasada. Neymar, Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus y Filipe Luiz anotaron los goles del pentacampeón mundial en el cotejo realizado el 6 de octubre del 2016. Varios de ellos estarán nuevamente frente a frente ante los altiplánicos en búsqueda de otro rotundo triunfo.

Eliminatorias Sudamericanas (Fecha 1)

Jueves 8 de octubre

Paraguay vs. Perú | Estadio Defensores del Chaco, 5:30 p.m. (hora peruana)

Uruguay vs. Chile | Estadio Centenario, 5:45 p.m. (hora peruana).

Argentina vs. Ecuador | Estadio Bombonera, 7:10 p.m. (hora peruana)

Viernes 9 de octubre

Colombia vs. Venezuela | Estadio de Barranquilla, 6:30 p.m. (hora peruana)

Brrasil vs. Bolivia | Estadio Arena de Sao Paulo, 7:30 p.m. (hora peruana)

