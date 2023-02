Antonio García Pye: 'La llegada de Edison Flores todavía se mantiene en duda'. | Fuente: AFP

Este sábado empezaron a arribar algunos futbolistas militantes en el exterior para unirse a los entrenamientos de la Selección Peruana de cara a la segunda fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, todavía hay incertidumbre alrededor de dos convocados.

Por su parte, Antonio García Pye, Gernete de Selecciones de la FPF, se refirió a los casos puntuales de Alexander Callens y Edison Flores, futbolistas que militan en New York City y DC United de la MLS, respectivamente.

"En el caso de Alexander Callens, el estado de New York flexibilizó el tema de la cuarentena. Sobre esa base, el futbolista ya está citado y tiene su pasaje. En el tema de Edison lamentablemente el problema en Washington sigue, he estado conversando con gente de DC United para que él pueda regresar y jugar sin mayor problema, pero no ha sido factible", indicó García Pye en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto al caso de Flores, agregó: "Es el único que diría que se mantiene en duda. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Todavía tenemos ese problema". Como se recuerda, el equipo del volante peruano quedó eliminado para disputar la recta final de la MLS y esto incrementó las chances de que pudiera arribar a nuestro país.

Como se recuerda, la Selección Peruana se medirá frente a Chile en calidad de visitante el viernes 13 de noviembre y luego recibirá a Argentina el martes 17 de noviembre.

