El defensa Alexander Callens se convirtió en la primera baja de la Selección Peruana con miras a los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022. New York City comunicó que el zaguero no podrá unirse a la bicolor.

"New York City ya informó que no está en condiciones de ceder a Callens por el mismo tema que no lo pudo hacer en octubre", dijo García Pye en el programa Barrio Fútbol.

El argumento del New York es que la ventana por el periodo FIFA se alargaría debido a que hay cuarentena obligatoria en el país. Es decir, culminado los cotejos con la selección, el jugador no podrían estar de inmediato a la orden del club, ya que tendrían que esperar unos días según las normativas gubernamentales.

¿Cuál es la situación de Edinson Flores?

"Conversé con el gerente del DC United, hemos intercambiado ideas, y ver la autorización para Edison. Las relaciones son muy buenas, ellos defienden sus intereses. Hay dos escenarios posibles para que venga Flores, uno, que se consiga la exoneración de la ciudad de Columbia y el otro es que su equipo no clasifique", señaló García Pye.

El gerente de selecciones aclaró que tanto Edinson Flores y Alexander Callens tiene pasajes para arribar a nuestro país.

Para enfrentar a Chile y Argentina, Ricardo Gareca contará con los defensas Miguel Araujo, Christian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría y Jean Pierre Rhyner.

