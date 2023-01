Alejandro Hohberg suma siete goles en lo que va del año con Universitario. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Sport Boys encendió las redes sociales a horas de su partido frente a Universitario de Deportes al alegar, basándose en un artículo de las Bases, que Alejandro Hohberg no podía tener participación en el duelo por su reciente convocatoria a la Selección Peruana. Sin embargo, pese a ello, el atacante de 28 años sumó 90 minutos en el empate sin goles.

A raíz de esto, se empezó a especular que Sport Boys podía llevarse los puntos en mesa considerando que Alejandro Hohberg tenía que ir con la Selección Peruana. Sin embargo, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye señaló que él podía haber jugado este duelo sin problemas, pues recién había sido citado a tierras argentinas un día después.

"Bajo el argumento del Sport Boys, el clásico también se debió jugar sin convocados. A los futbolistas se les convocó el viernes y el lunes recién se presentaron el lunes. La convocatoria no empieza con la carta, sino con la fecha de citación. En este caso, a Alejandro Hohberg se le citó el lunes en Argentina. Su reclamo no tiene ni pies ni cabeza, no hay sustento", dijo.

Alejandro Hohberg fue convocado de emergencia a la Selección Peruana para los amistosos contra Uruguay tras la lesión de Yoshimar Yotún. El futbolista de Universitario de Deportes podría sumar sus primeros minutos con la 'Blanquirroja' en estos duelos desde la Copa América Centenario.

