Aldair Rodríguez: 'Me he planteado como meta estar en la siguiente convocatoria de la Selección Peruana'.

Sin duda uno de los nombres que rondan en la órbita de Ricardo Gareca es el de Aldair Rodríguez, actual delantero de Binacional y que, gracias a sus buenas campañas, se asoma como opción para incorporar la Selección Peruana.

Al respecto, el futbolista mostró su optimismo respecto a un posible llamado de parte del 'Tigre' para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, las que fueron aplazadas para el mes de octubre.

"Me he planteado como meta no solo ir al extranjero. Sino también poder estar en la siguiente convocatoria de la Selección Peruana. Estoy trabajando muy duro para eso", sostuvo Rodríguez en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, respecto a la posibilidad de que migre al extranjero, el jugador de 25 años precisó que no se refiere al tema hasta que haya un interés concreto por parte de un club.

"Les he dicho a mi representante y a mi papá que no me digan mucho de propuestas hasta que no haya nada concreto. No sé mucho de eso. Esperemos que se me dé la oportunidad de ir fuera”, agregó el jugador de 'Poderoso del Sur', quien, a su vez, se mostró inconforme con la gestión de la directiva del club.

