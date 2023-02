Claudio Pizarro y Alberto Rodríguez. | Fuente: EFE

Claudio Pizarro se retiró del fútbol y no para de recibir elogios por su destacada carrera. Esta vez, fue el central de Alianza Lima, Alberto Rodríguez, que no escatimó halagos para el excapitán de la Selección Peruana.

Rodríguez hizo hincapié a Pizarro no se le dio el valor necesario, pese a su extraordinaria campaña en Europa. "Pizarro es un crack. Es lamentablemente que no se le haya dado el valor. Lo que ha hecho Claudio no lo ha hecho nadie. Si hubiese sacado 1/4 de lo que hizo en los clubes con la selección hubiésemos peleado las eliminatorias, eso no pasó, pero es un profesional a carta cabal. Una excelente persona. Es lamentable que no se le valore", indicó a ESPN FC.

El defensa de 36 años señaló que si en el extranjero se habla de Perú es por el exjugador de Werder Bremen y Bayern Munich. "Si hablan de Perú en el mundo por Claudio o Ñol, ahora Guerrero, pero es lamentable que no se le valore. No hay forma de cambiar eso", agregó.

Rodríguez pidió a los hinchas que no sean tan críticos con Pizarro, a quien tuvo como compañero en el combinado peruano.

Claudio Pizarro no fue convocado por Ricardo Gareca para el Mundial Rusia 2018.

Alberto Rodríguez en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Te sugerimos leer