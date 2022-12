Alberto Rodríguez disputó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana | Fuente: Prensa FPF

Alberto Rodríguez comparte con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán el haber jugado con la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Pero hay más cosas que tiene en común, como el pertenecer a la categoría 1984, por lo que desde las selecciones juveniles jugaron juntos a pesar de no coincidir en sus clubes.

En entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ a través de RPP Noticias, el defensor central contó cómo fue el cambiar de la posición de delantero a defensor central en el fútbol, que era el puesto dónde se desempeñaba antes de su debut a nivel profesional.

“Fueron los profesores Fernando Mellán y Alberto Gallardo los que que tuvieron el ojo para cambiar y creo que si me quedaba de delantero iba a opacar a Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán)”, mencionó Rodríguez.

“Me dijeron anda para atrás y se dio. Me iba bien (como delantero), pero me dijeron anda atrás y vas a sacar lo mejor de ti”, agregó.

“Me adapté a esa posición, por ahí por las condiciones que tenía que era rápido y otras cualidades. Creo que salieron bien las cosas hasta hoy”, destacó el zaguero de Alianza Lima.

Alberto Rodríguez estuvo por última vez con la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Cerca a cumplir 36 años, anhela todavía por una convocatoria.

“¿Quién no quiere estar en la selección? Yo me voy a esforzar para poder volver y si se da bienvenido, siempre me voy a esforzar para poder estar. Yo creo que no hay nada que deba demostrar, porque son muchos años, pero obviamente hay que estar en las condiciones y dependerá el entrenador decidir a quién llamar y a quién no. Yo voy a hacer mi trabajo, si me llama bienvenido, sino disfruté mucho en la selección”, finalizó.

Te sugerimos leer