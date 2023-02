Ricardo Gareca visitó a Cristian Benavente cuando estaba en el Sporting Charleroi | Fuente: FPF

Hace una semana, Cristian Benavente regresó al Sporting Charleroi de Bélgica, equipo en el que el 'Chaval' tuvo continuidad y mejor rendimiento. Esta noticia alegró al técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

"Lo de Benavente me puso muy contento. Muchas veces los jugadores saltan de un lado a otro y no terminan de afianzarse. Creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian. A lo mejor encuentra la continuidad necesaria. Me puso muy contento que vuelva a Bélgica", indicó el técnico en conferencia de prensa desde Buenos Aires.

Está en la mira y no se descarta una posible convocatoria para la próxima fecha doble. "Benavente es un jugador del gusto nuestro, siempre lo ha sido. Vamos a esperar cómo él se va comportando en su equipo que, a mi criterio, fue donde mejor rendimiento tuvo", añadió.

Por esas coincidencias, Cristian Benavente habló con un medio peruano y aseguró que sentía que el DT de la bicolor tenía confianza en él. "Siento que Gareca confía en mí. Sería bonito (estar ante Bolivia y Venezuela) es importante tener minutos y siempre estoy disponible para la selección", señaló el 'Chaval' a Denganche.

