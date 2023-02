Los jugadores del Brighton salieron a rechazar la creación de la Superliga Europea | Fuente: AFP | Fotógrafo: NEIL HALL

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, está contento de que primara la responsabilidad y la consciencia ante el pulso lanzado por los doce poderosos clubes que crearon la Superliga Europea, una iniciativa que, en opinión del técnico argentino, "no podía prosperar por el bien fútbol".

"No le encontraba sentido. Era una transgresión de quienes rompieron el mercado con contrataciones siderales y planteles que solo pueden pagar determinados clubes, y ahora consideraban que necesitaban más. El Real Madrid es grande por haber enfrentado a toda clase de equipos, no solo a los más grandes, sino a toda la liga española, y habrá perdido campeonatos contra equipos de ínfimo presupuesto pero a los que también hay que ganar en la cancha", comentó Ricardo Gareca a la agencia EFE.El 'Tigre' considera que la decisión de no continuar con este proyecto era lo mejor. "Estaba fuera de foco. Menos mal que no prosperó y primó la responsabilidad y, sobre todas las cosas, lo esencial, mantener la calma y la consciencia de que esto no podía prosperar por el bien del fútbol".

El técnico de la bicolor también se refirió a los pocos jugadores que llegan a las grandes ligas de Europa. "Perú está adoleciendo tantos años de ausencia en lo formativo, a excepción de dos o tres equipos que tienen algo organizado, y que no es lo ideal en comparación con otros países. Es un déficit. Todo lo que es fuera de Lima está muy abandonado. Acá estrictamente lo que adolece Perú es lo estructural y económico".

¿Qué se debe mejorar? "Se requiere infraestructura para hacer complejos que alberguen concentraciones. Hasta que Perú no edifique una política deportiva, le va a costar. Se dice muchas veces que el jugador peruano tiene deficiencias, pero es al contrario: es muy fuerte y se abre camino solo ante la poca ayuda que le dan para formarse".

