Paolo Guerrero no se cansa de hacer goles y esto no pasa desapercibido para Ricardo Gareca, quien lo ha convertido en pieza inamovible de su once titular en la Selección Peruana.

Al respecto, el director técnico nacional aseguró que el 'Depredador' es uno de los mejores jugadores que le ha tocado dirigir. "Guerrero es el mejor delantero que he tenido y, junto con Farfán, es uno de los mejores", aseguró el 'Tigre' en una reciente entrevista a UOL Esporte de Brasil.

Asimismo, afirmó que mantiene una relación cercana con el fútbol brasilero, no solo por su pasado en Palmeiras, sino por el seguimiento constante que hace también a Miguel Trauco y Christian Cueva, quienes juegan en el Flamengo y Sao Paulo.

"Soy consciente del fútbol brasilero. Cueva tiene que mejorar. En esto todos estamos de acuerdo, no veo otra realidad. Para nosotros es muy importante que sea muy bueno en el campo y muy fuera del campo. Ser un jugador de la selección nacional es un todo", agregó el entrenador argentino.

En tanto, a su paso por Palmeiras, confesó que no fue de sus mejores campañas y podría retornar para revertirlo: "Volvería a Brasil. Si me preguntas si animaría una revancha, sí, me animaría. Me gustaría tener una oportunidad". Sin embargo, reafirmó que tiene un contrato con la Selección Peruana hasta el 2021 y que no romperá el vínculo.

