Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

La FIFA confirmó este lunes que el entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca no integra la terna final de los técnicos que lucharán por el premio The Best 2019.

El premio al mejor técnico de la temporada saldrá del trío que forman el español Pep Guardiola, al frente del Manchester City inglés, el alemán Jurgen Klopp, responsable del Liverpool (ING) que ganó la Champions League ante el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, también candidato.

Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia, ganó el premio en la temporada pasada tras el título en el Mundial en Rusia.

El premio The Best, que solo tiene tres años de existencia, se entregará el 29 de septiembre del 2019. Además del premio a mejor entrenador, se elegirá al mejor jugador masculino, femenino y al mejor arquero.

Gareca fue nominado luego de la buena participación de la Selección Peruana en la Copa América 2019, certamen donde la bicolor consiguió el subcampeonato tras perder en la final ante Brasil.

Te sugerimos leer