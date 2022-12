'Ricardo Gareca es la persona idónea para sacarnos de este bache', dijo Oblitas | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN BERNETTI

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, confirmó que Ricardo Gareca continuará al frente de la Selección Peruana tras las dos derrotas consecutivas en las Eliminatorias Qatar 2022 y calificó al 'Tigre' como la persona idónea para sacar adelante esta complicada situación que atraviesa la bicolor.

"Cuando suceden este tipo de situaciones en los partidos -no solo contra Argentina, ya con Chile habíamos tenido este mismo problema en la parte técnica con jugadores- hay cierta desazón. A mí me ha pasado muchas veces, a otros técnicos también he visto. Que haya decidido salir o haya tomado la decisión de salir, eso queda en un plano totalmente secundario porque lo único que yo les quiero decir en este momento es que Ricardo Gareca continúa en la Selección. Porque tiene la fortaleza, capacidad, el apoyo nuestro y, sobre todo, el apoyo de los jugadores", informó Juan Carlos Oblitas, quien no precisó si el DT presentó su renuncia o no al combinado patrio.

"Yo estoy convencido de que la persona idónea para sacar al equipo del bache en el que hemos caído es Ricardo Gareca", añadió.

Hasta la próxima fecha FIFA, que es en marzo, la Selección Peruana tendrá tiempo para realizar algunos cambios para revertir el mal momento.

"Con Ricardo he conversado la semana pasada. Hemos conversado largo. Como corresponde en mi posición y como corresponde en la posición de Ricardo. ¿Qué significa hacer cambios? ¿Vas a cambiar jugadores? ¿Vas a decir que tal jugador ya no sirve para la selección? Hay que tener mucho cuidado con este momento de quiebre. No es la primera vez. Pasamos a inicios de las eliminatorias pasadas momentos tan duros como este, y Ricardo tuvo la capacidad, con el CT, de revertir la situación. Ahora también hay que revertirla. Tenemos tiempo prudencial de acá a marzo. Las decisiones que tome Ricardo, van a tener todo nuestro apoyo, el apoyo total de la FPF y, lógicamente, de la parte deportiva que yo comando".

Juan Carlos Oblitas también reveló que Ricardo Gareca viajará en los próximos días a su país para ver a su familia, a la que no ve desde marzo cuando empezó la pandemia.

