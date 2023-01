Renato Tapia se despidió del Feyenoord con emotivo mensaje en Instagram | Fuente: Instagram

Renato Tapia utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedirse del Feyenoord, club que lo fichó hace 5 años y con el que fue campeón de Holanda en la temporada 2016-2017. El mediocampista cierra un ciclo que ha calificado de mucho ‘aprendizaje’.

“Gracias por todo. Estuve buscando las palabras para despedirme, pero se me hizo más difícil de lo que pensé. Me voy con mucha pena, sabiendo que dejo muchos amigos que siempre me apoyaron y me desearon siempre lo mejor”, dice la primera parte del emotivo mensaje.

Tapia, quien inició su carrera profesional en el Twente, también de la Eredivisie, se convierte en jugador libre y en su cabeza solo ronda la idea de quedarse en Europa. Equipos como el Celta de Vigo o el Rangers de Escocia están tras sus pasos, aunque parece que el equipo español es el que tiene la prioridad siempre y cuando no descienda de LaLiga.

“Nuevamente gracias a todos los hinchas que siempre estuvieron conmigo durante buenos y malos momentos. Fueron 4 años y medio de mucho aprendizaje. Gracias Feyenoord”, finalizó el mediocampista.

El volante nacional conquistó cinco títulos durante su estadía en Feyenoord: dos Copas de Países Bajos (2016 y 2018), dos Supercopas de ese país (2017 y 2018) y una consagración en la Eredivisie.

Te sugerimos leer